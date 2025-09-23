４度目のがんを公表し、治療を続けている女優が、意外な場所での近影を披露した。

２３日にインスタグラムで「先日 ヘアメイクワッズの帰り 千駄ヶ谷駅前で」とオフショットを投稿したのは、女優の古村比呂（５９）。

「８月は抗がん剤治療と帯状疱疹で動けなかった私 筋力も落ちちゃったけど、世界陸上の会場近くにいるだけでアスリートたちの研ぎ澄まされた緊張を感じられて、がんと向き合う自分の怖さと重なった」と思いをつづり、「そこからチョッとだけ前へ！あきらめない！気持ちはアスリート Ｉ ｃａｎ ｄｏ ｉｔ！」と前を向いた。

ノースリーブで美ぼうあふれる姿をアップ。フォロワーからは「今朝ドラ再放送チョッちゃんみてますよ」「治療大変でしょうが、ポジティブシンキングで！応援してます」との声が上がった。

１９８７年のＮＨＫ連続テレビ小説「チョッちゃん」のヒロインを務めた古村は、私生活で３人の息子の母親。前夫との離婚後は親権を持ち、シングルマザーとして育て上げた。長男は２３年３月に結婚。今年４月に初孫が誕生した。

自身は２０１２年に子宮頸（けい）がんが見つかり、子宮を全摘出。その後も再発や転移があり、２３年１月に「がんの再燃（再々再発）がわかりました。見つかった箇所は腹部傍大動脈リンパ節です」と４度目のがんが明らかになったことを公表した。