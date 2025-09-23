人気のミュージカルが新たなキャストを迎えてパワーアップ 「天使にラブ・ソングを 〜シスター・アクト〜」上演決定

2026年春、人気のミュージカルが、パワーアップして帰ってくる。

コメディー・ミュージカルの決定版「天使にラブ・ソングを 〜シスター・アクト〜」が、2026年3月25日（水）〜4月21日（火）に東京・明治座で上演、そして5月に全国ツアー公演（大阪・長野・宮城・愛知）が決定した。

大ヒット映画『天使にラブ・ソングを…』のミュージカル日本版である本作が、早くも6度目の再演。映画でウーピーが演じた歌手・デロリス役には、2014年の日本初演で帝劇初主演を果たし、圧倒的な歌唱力とコメディーセンスで客席を爆笑の渦に巻き込む森公美子。そして元宝塚男役トップスターで、抜群のスタイルと圧倒的なダンススキルを持つ彩風咲奈が、宝塚退団後の初ミュージカル作品として初参加し、今回もユニークすぎる奇跡のＷキャストが実現する。

デロリスの幼なじみで警察官のエディ役には、Wキャストとして、石井一孝と廣瀬友祐が続投。冷酷なギャングのボスでデロリスの元恋人・カーティス役には松村雄基が新加入する。その子分3人組には、TJ役に岡田亮輔、ジョーイ役に施鐘泰（シ ジョンテ）、パブロ役には山崎大輝と、新キャストがそろった。

教会を取り巻くメンバーは、続投のメアリー・ロバート役に梅田彩佳、メアリー・パトリック役の柳本奈都子、クラブシンガーのミッシェル役の河合篤子、そしてティナ役で家塚敦子が初参加。オハラ神父役を引き続き演じる太川陽介とともに、メアリー・ラザールス役として新たに参加する保坂知寿が作品に彩りを与える。もちろん厳格な修道院長役には初演から演じている鳳蘭が扮（ふん）する。

本作の大きな見どころ・聴きどころの一つであるきら星のごときミュージカル・ナンバーは、「リトル・マーメイド」「アラジン」「美女と野獣」「ニュージーズ」など、ディズニー映画の名曲の数々を手掛けたアラン・メンケンによるもの。

豪華＆多彩な新キャストを迎えて、本作が、またまた劇場を熱狂と興奮の渦に巻き込むこと必至。公演に関する詳細は、公式サイト から。