◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人は広島に完封負けで２連敗。４回５安打４失点で９敗目を喫した先発・戸郷翔征投手について、阿部慎之助監督は「いってもらわないと。誰もいないので。ピッチャーの頭数はいっぱいはいますけど、１軍で先発できるピッチャーがいないので。いってもらうしかないですね」と、残り５試合となったレギュラーシーズン中に再び、先発を託す考えを示した。阪神と引き分けた２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は２・５に広がった。

【阿部監督に聞く】

―戸郷は今日も初回に失点

「そうね、なんか、どっか悪いのかなって心配になっちゃうんだけど」

―序盤に４失点

「やっぱりきついよね」

―戸郷は試合の中でも良い時と悪い時の差がある

「本人は必死で投げている、かもしれないけどね、もちろん。なんか、気持ちが切れちゃっているというか、集中力を欠いているのかとか、っていうふうに見えてしまう。本人はたぶん一生懸命投げていると思うんだけどね。技術的なこともあるんだろうけど、メンタルの部分なのかなと思って、まあちょっと心配してしまうんだけど」

―戸郷は次回もう一回

「そうですね。いってもらわないと。誰もいないので。ピッチャーの頭数はいっぱいはいますけど、１軍で先発できるピッチャーがいないので。いってもらうしかないですね」

―石塚に初安打

「そうですね、ここからスタートだと思って、練習量は落とさないでずっとやってほしいなと思います」