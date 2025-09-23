◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―３中日（２３日・神宮）

中日は投打がかみ合い、３連勝とした。６投手による完封リレーで、ヤクルト戦は１２勝１２敗１分け。勝率を５割に戻して、今シーズンのヤクルト戦を終えた。

打線は、ヤクルトの先発・下川に３回まで無安打とチャンスなし。だが、４回１死一塁から、上林が右翼席への１７号２ランを放ち、先制した。５回にはドラフト３位・森駿太がプロ初出場で初安打。ただ、後続が断たれて、得点にはつながらなかった。

先発・マラーは、５回１／３に１０８球を要しながらも、５安打無失点の粘投で、４勝目。５回１死から、オスナに右前打を許したところで降板した。ベンチは２番手でマルテを投入。山田を二直に打ち取ると、古賀の右前打で２死一、二塁とピンチを広げたが、最後は岩田を中飛に抑えた。

７回以降は斎藤、藤嶋、メヒアとつなぎ、９回は守護神・松山がマウンドへ。８番・岩田を空振り三振に抑えると、代打・宮本を中飛、最後は代打・太田を１５６キロ直球で見逃し三振にねじ伏せた。これで、リーグトップの巨人・マルティネスに並ぶ４４セーブ目をマークした。