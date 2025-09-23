DJIは9月23日、軽量ウェアラブルアクションカメラ「Osmo Nano」を発表。同日から販売を開始しました。カメラ本体は底面と背面がマグネットで吸着でき、帽子やネックレスなどに取り付けてハンズフリー撮影ができる他、マグネットや吸盤アクセサリーを利用して壁やテーブルの上などに固定可能。カメラ本体は52gと軽量ながら、1/1.3インチセンサーと高性能な画像処理プロセッサーにより最大4K60fpsの動画撮影に対応するのが特徴です。タッチディスプレイ搭載の“多機能ビジョンドック”を同梱して、64GBモデルが4万3890円（税込）、128GBモデルが4万8730円（税込）という価格にも注目。

DJI最小のアクションカメラ

カメラ本体のサイズは約57×29×28mmで、DJIのアクションカメラの中で最小のサイズ。内蔵ストレージが64GBと128GBの2モデルをラインアップします。

横向きでも縦向きでも、簡単に向きを変えて撮影できます。カメラ本体は追加のハウジングなしで水深10mまでの防水仕様。143°の広角FOVで最大4K60fpsの動画撮影、最大4K120fpsのスローモーション撮影に対応します。カメラ単体で、1080p24fpsの画質で最大90分の撮影が可能。

低照度環境下では、ノイズを低減して画質を向上するスーパーナイトモードが利用できる他、±30°まで傾きを補正するHorizonBalancing、カメラのブレを低減するRockSteady 3.0に対応。最大8億色をとらえる10-bit、ポストプロダクション向けに色情報や照度情報を保持できるD-Log Mモードを搭載し、プロユースにも対応する性能を備えています。

OLED搭載の“多機能ビジョンドック”を同梱

1.96インチのOLEDタッチディスプレイを搭載する“多機能ビジョンドック”を同梱します。カメラの底面とマグネット端子で前後どちらの向きにも結合でき、映像のプレビューや撮影・設定の操作が可能。切り離した状態でもカメラ本体とワイヤレス接続できるため、撮影用のリモコンとしても利用できます。

ビジョンドックにはmicroSDカードスロットを搭載し、カメラ本体からデータのバックアップが可能。ビジョンドックに搭載するUSB-Cポートからモバイル機器やPCに接続して、128GBモデルは最大600MB/s、64GBモデルは最大400MB/sでデータを転送することができます。

ビジョンドックに内蔵するバッテリーにより、カメラ本体のバッテリーを20分で80％まで急速充電が可能。ビジョンドックに接続してフル充電の状態で、1080p24fpsの画質で最大200分の動画が撮影できます。

価格は4万3890円から

「Osmo Nano スタンダードコンボ（64GB）」の希望小売価格は4万3890円（税込）。Osmo Nanoカメラ（64GB）、Osmo Nano 多機能ビジョンドック、Osmo Nano 磁気ハットクリップ、Osmo Nano 磁気ストラップ、Osmo Nano 保護ケース、USB-C-USB-C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウントが含まれます。

「Osmo Nano スタンダードコンボ（128GB）」の希望小売価格は4万8730円（税込）。Osmo Nanoカメラ（128GB）、Osmo Nano 多機能ビジョンドック、Osmo Nano 磁気ハットクリップ、Osmo Nano 磁気ストラップ、Osmo Nano 保護ケース、USB-C-USB-C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウントが含まれます。