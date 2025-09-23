フジテレビは23日に「ドリフの祭典！爆笑ドリビア大放出SP」を放送。「ザ・ドリフターズ」が最後の5人共演した際に大物芸人がリハーサルを見守っていたことが明らかになった。

77年から98年まで約22年に渡ってフジテレビで放送された「ドリフ大爆笑」。この日は、社会現象を巻き起こした「ザ・ドリフターズ」爆笑コントの裏に隠された“ドリビア（ドリフ＋トリビア）”を放送した。

その中で、「ザ・ドリフターズ」が最後の5人共演となった映像を振り返った。03年12月「ドリフ大爆笑」のオープニングを20年ぶりに撮り直し、その際にドリフの5人全員が集合した。

この撮影のリハーサルをしているとスタジオの隅にダウンタウン・浜田雅功が登場。「ドリフじゃないですか！5人そろっているじゃないですか！」と子供のような笑顔で大興奮していた。

志村けんさんは「こんな姿が見られるのはちょっと珍しいよ。相当貴重だよ」と伝えた。浜田は隣のスタジオで撮影していたが、ドリフ5人がリハーサルをしていると聞いて駆けつけたという。「聞いたら20年ぶりというので…お邪魔しました」とあいさつしてその場を去った。

スタジオの加藤によると、良い雰囲気で撮影できたという。「20年ぶりにオープニングを撮り直すということで、どういう雰囲気になるかな？と思ったら凄い柔らかかったね」と回想した。