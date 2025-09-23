ジュリークから限定登場♡大人肌に寄り添うニュートリディファインキット

2025年10月1日(水)、ジュリークから数量限定で「ニュートリディファインキット プレミアム」が発売されます。大人の肌悩みに寄り添い、植物の恵みとサイエンスを融合させたラグジュアリーなラインを、特別なセットに。人気の美容液は大容量サイズに加え、アイクリームやクリーム、夜用マスクなどをミニサイズで楽しめる充実の内容。ローズをあしらった上品なポーチ付きで、贈り物にもぴったりです♡

ニュートリディファインキット限定内容

「ニュートリディファイン セラムN」は、50mLの限定大容量に加え、5mLのミニサイズもセット。角層まで浸透し、もっちりとしたハリを与えます。

さらに、20mLの「ハイドレイティング ウォーターエッセンス＋N」は、森林浴を思わせる香りと高保湿力で、うるおいに満ちた素肌へ。

5mLの「ニュートリディファイン アイクリームR」は、植物の恵みが濃縮されたこっくりテクスチャーで、凛とした美しい目元に導きます。

10mLの「ニュートリディファイン クリームR」は濃密な保湿力で、ふっくらハリのある肌をサポート。

15mLの夜用「ニュートリディファイン マスク」は、まるでヴェールのように包み込み、寝ている間も肌をケアします♪

ディズニープリンセスと香りの物語♡日本香堂から新作インセンス登場

プレミアムな限定ポーチ付き♡

キットには華やかなローズをあしらったオリジナルポーチが付属。気品あふれるデザインで、持ち歩き用コスメポーチとしても活躍します。

普段使いはもちろん、旅行やジムなどにも便利。植物の恵みを詰め込んだアイテムを、上質なポーチとともに楽しめる特別感が魅力です。

発売日と価格情報

「ニュートリディファインキット プレミアム」は2025年10月1日(水)に数量限定で発売。価格は23,100円（税抜21,000円）。

人気アイテムが一度に揃う、贅沢な大人肌ケアのための特別な機会です。限定販売のため、気になる方はお早めにチェックしてみてください。

大人肌を支える、贅沢なひととき

植物の恵みとサイエンスの力を融合させたジュリークの「ニュートリディファインキット プレミアム」。

美容液を中心に化粧水やクリーム、夜用マスクまで揃う充実の内容は、日々のスキンケアを格上げしてくれる特別なセットです。

限定ポーチとともに、大人の肌に寄り添う贅沢なひとときをお楽しみください♡