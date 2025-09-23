サッカー明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は23日、ホームで名古屋グランパスと対戦し、0対0で引き分けました。早川史哉選手、高木善朗選手、藤原奏哉選手、入江徹監督の試合後のコメントをまとめてお伝えします。

＜早川史哉選手＞

Ｑ．0対0、勝ち点1という結果をどう受け止めているか―

勝ちたかったなというだけです。自分たちはこの間(9/20横浜FC戦)の敗戦を受けて、 やっぱりいろんな思いがある中で勝ちを目指して少ない時間で準備してやってきた部分ではあるので、 そこで勝てなかったというのは、自分たちの実力不足を受け入れるしかないというふうに感じています。ただ、ポジティブな面を考えるのであれば、しっかりと失点ゼロにして勝ち点1を取って積み上げることができたというのは、最低限の、次につながるというか、ひとつ自信にして、また勝ち点3を目指してやっていく足掛かりになるのかなと感じています。





Ｑ．育成年代から新潟に関わって、こういう苦しい状況の中、先発した。どういうものを仲間に示したいと思っていたか―自分の良さは、体を張るところであったり、周りを動かしながら守備をするところだと思う。そういう気持ちの部分でしっかりチームに良い影響を与えることができればと思いながらピッチに立ったので、 実際に今日、しっかりと守備として失点ゼロで終えられたというのは、非常にポジティブな面だと思います。Ｑ．良い守備から、良い攻撃につながった場面も多くあったがスコアが動かなかったーもっともっと守備から攻撃に切り替わるタイミングでディフェンス陣から、また奪った選手から前線の選手に良いボールを供給できれば、 また良いスイッチとして攻撃のスイッチが入ると思うので、そこの質をもっともっと高めていかなければいけないと思いますし、 奪った後の、よりスピーディーなカウンターのような部分でも、より迫力を持ってボール前に人数をかけられる準備をチームとしてやっていかないといけないと思います。 そのためには、ボールを奪った後に、全体が押し上げていく中で、後ろのリスク管理というのをしっかりやりながら人数を前にかけることができれば、よりチャンスが増えると思うので、やはり後ろのセンターバックの選手の1つの役割だと思うので、しっかりと徹底してやっていきたいと思います。Ｑ．この勝ち点1をポジティブに捉えていくために仲間、サポーターに伝えたいことは―本当に目の前の試合に全力で取り組む以外ないですし、この勝ち点1をポジティブにできるかどうかも、 やはり次の試合、また勝ち点3を取るということでしかポジティブな部分で活かせないと思うので、自分たちがしっかり使命として、勝ち点3をしっかり取ると意識しながら、また次に向けていい準備をして、次の試合しっかりと戦っていきたいと思います。

＜高木善朗選手＞

Ｑ．0対0、勝ち点1という結果について―

残り試合が少ない中で、勝ち点1では足りないので残念です。



Ｑ．前回の横浜FC戦ではサポーターの思いを聞いていた。今日、ホームで先発出場となったが、どんな思いがあったかー

やっぱり、1つ1つのボール際で戦うところや、自分の特徴であるボールをつなぐところだったりを出していかないといけないと思っていた。課題としてはゴールに絡めなかったので、相手に怖さをもう少し出さなければいけないと思います。



Ｑ．ゴール前での怖さを出すために、またこの状況を変えるために高木選手はどんなことをしたいか―

本当に思い切ったプレーというか、クロスの質やシュートの質でやらなきゃ変わらないなと思いました。

Ｑ．今以上にチームがひとつになるために―

やっぱり1人1人が、普段の生活からきちんと、チームのためにじゃないですけど、そういう少し少しの努力が、チームがまとまると思うし、自分のことだけではなくて「チームのために」という思いで全員がやれるといいと思います。



Ｑ．今後に向けて―

もう勝ち点1とかではなく、もう3を取るしかないと思っているので、そこに向けて、次の試合がまたすぐ来るので、いい準備してサポーターの皆さんを喜ばせられるように頑張りたいと思います。

＜藤原奏哉選手＞

Ｑ．0対0という結果でしたー

正直、勝ち点1では本当に足りないので、満足はしていないです。 ただ前節、不甲斐ない試合からサポーターと共有したことや言われたことをしっかり一人ひとりが胸に刻んで今日の試合に臨んで、その気持ちという部分は少し見せられたかなと思います。



Ｑ．その気持ちが無失点になったと思う。守備で成長、前進できたところは―

個人的に今日は本当に何もやらせないように、まずは寄せるというところをしっかりやって、チームとしても声をかけて、相手の攻撃に対してうまく守備することができて、相手にもそこまで決定機というのを作らせなかったので、それは今日の試合に関しては本当に良かったところかなと思います。



Ｑ．良い守備から良い攻撃でつながった場面も多かったが、ゴールを奪うことができなかった―

今日もですけど、前半はボールをうまくつなぎながらゴールに向かうことはできていたんけど、やっぱりシュート、本当にゴールに向かう姿勢というのはもう少し必要かなと思ったし、思いきりの良いシュートだったり、クロスに入っていく姿勢というのは、もっと本気で入っていかないと、それに対して相手も対応しないので、そこは必要かなと思います。



Ｑ．藤原選手としては具体的にもう1つこういうプレーをしたい、または味方にもっとこうして欲しいというプレーは―

僕としては、クロスを上げられるシーンで、もう少しチャレンジして、味方の枚数がそろっている時はもっとクロスを上げないといけないと思いますし、逆サイドからのクロスだと自分が入っていくのは得意なので、そこをもっと増やしてもらえれば、僕にもチャンスが来るかなと思います。



Ｑ．今日は早川選手や高木選手が久しぶりの先発でしたが彼らの存在は―

やっぱり僕が新潟に来る前から2人はここにいて、本当に苦しい時期だったりを経験している2人なので、その2人が今日、チームに勢いやパワーをもたらしてくれたと感じました。



Ｑ．今日の勝ち点1をよりポジティブなものにしていくために、藤原選手としてやっていきたいことは―

まずは中2日の試合だったので、体力的にも精神的にもきついところがありましたけど、そこをしっかり乗り越えて今日はゼロに抑えたというところ。 ただ、またすぐに試合が来るので、その準備はしなきゃいけないし、勝ち点1じゃ足りないし、満足できないので、絶対3を取るりつもりで、というのは常にチームを声をかけたいなと思います。

Ｑ．「チームが1つになることが大事」という話がこれまで何度もありましたが、今チームが1つになっているところ、これからさらに良くしていけるところは―

本当に試合で体現していくしかないと思います。 いくら練習だったり、普段の生活で仲が良いとか、雰囲気が良いとか言っても、それは見ている人には伝わらないし、本当に試合で体現していくしかないと思っているので、残り試合は少ないですけど、1試合ごとに良くなっている姿を見せたいなと思います。

＜入江徹監督＞

前半から自分たちがボールを握る時間もあり、もちろん相手の勢いといったところで自分たちが我慢する時間もあったかと思うんですけども、自分たちが主導権を握る、ボールを動かす中で試合が進むことができたのかなと。 その中で最後のところの質の部分だったり、相手の守備のところが堅かった部分もありましたけれど、そこをどうこじ開けられるかといった部分で、結局今日は点が取れなかったのかなと思います。



Ｑ．長谷川選手が1トップ、高木選手がトップ下のような形だったが狙いは―

自分たちがそこで流動性を持たせるといったところで、もちろん長谷川選手も、高木選手も背後をしっかり狙ってくれた部分もありましたし、 お互いの関係性を持った中で、中盤でボールをしっかりリズムで動かせる部分、そういった部分で相手がどう出てくるか、相手がマンツーマンでついてきたり、そういったギャップをどう狙えるかといった部分で、 彼ら2人に意識を少し持ってもらった中で、両サイドが背後を狙うだったり、という部分が狙いではあったんですけれども、うまくいった部分と、やっぱり相手のチームが固かったので、そこをはじかれてしまった部分があったんですけど、 自分たちの良いリズムは作ってくれたかなと思います。



Ｑ．後半は特に左サイドからえぐってという場面が多かったが、そこからシュートが少なかったが―

ゴールに向かう意識は良かったのかと思いますけれど、同じ攻撃を繰り返しても相手はしっかり対応してくると思うので、そこでもうひとつ工夫があったり、もうひと手間かけるというのは、もう少し自分たちも意識していかなければい。そういった部分で、どうゴールに向かっていけるかがこれから大事になってくる。そういう形が増えればゴールの方に結びつくのではないかと思います。



Ｑ．得点から離れているのは同じような課題かー

相手のチームにより多少の違いはあると思いますが、前回で言ったらシュートは打ているけど枠にいっていないとか、今日はもう少しシュートを打つけどブロックされていたりしているので、最後のところで弾かれていたりしているので、シュートに行くまでの過程で、相手をもう1個引き出したり、そういったズレを自分たちがどう作らなければいけないのか。そういったところで深い位置まで入っていくだったり、そこからもう1度、相手を深い位置まで下げた中で、もう1回バイタルのところを使って中で引き出すとか、そういった縦と横のズレをどう作れるかというのは、もう少しやっても良かったのかなと思います。



Ｑ．久しぶりの無失点。今日得た勝ち点－

本当にチーム全体でハードワークしてくれたおかげでゼロに抑えることができました。 そこはすごく評価できるかなと思いますけど、自分たちはやっぱり勝ち点3を取らなければいけないので、その次にしっかりこのゼロを続けていきながら、自分たちがどう点を取れるかというところでフォーカスしていきたいと思います。