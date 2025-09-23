¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤¬Âç»ö¡×µð¿Í¤«¤éº£Ç¯²ÃÆþ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ËÆ£Í¥Êå¡¡ÂÔË¾¤Î¸ø¼°Àïà½éáËÜµòÃÏÅÐÈÄ¤Ç2²óÌµ¼ºÅÀ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢°ÜÀÒ¸åà½éá¤ÎËÜµòÃÏÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï°ÊÍè¤Ç¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅê¤¸¤Æ»°¼ÔËÞÂà¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¿ùËÜÍµÂÀÏº¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï154¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡Ö1²ó¡¢1²óÉ¬»à¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¡£¾¾ËÜÀ²¡¢ÌÚÂ¼¸÷¡¢Èø·Á¿òÅÍ¤È·ÑÅê¤·¤Æ1¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¡ÊÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤È¡Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀÜÀï¤ÎÉé¤±¥²¡¼¥à¤Ç¤ÎËÍ¤¿¤Á¡Ê¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó°Ê³°¤ÎÃæ·Ñ¤®¡Ë¤ÎÌò³ä¤Ï·ë¹½Âç»ö¡£¤½¤³¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø²ÃÆþ¡£6·î12Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±18Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÈÆ±21Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±23Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£9·î18Æü¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢º£²ó¤¬3»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£