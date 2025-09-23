俳優の仁科亜季子（７２）が２２日、昭和世代に向けた動画配信サービス「学研ＴＶ『人生１００年！大人カフェ』」にゲスト出演した。

この日は「こだわり深掘り！」をテーマに、元ＮＨＫのフリーアナウンサーの武内陶子らとトークを展開した。

仁科は３８歳で子宮頸がん、４６歳で胃の希少がん、３回目は５５歳で小腸と盲腸のがん、そして６１歳の時に大腸のＳ状結腸がんを経験。４度のがんを乗り越えたことを踏まえて、「こだわり」を「気」と答えた。

理由については、１回目のがん発症時を回想し「（がんを克服して）仕事をする時に何か自分なりのテーマみたいなものがあったら良いなと思いまして、病気をすると『元気』が一番（必要）じゃないですか」ときっぱり。「それから『陽気』でいると免疫細胞の一種『ナチュラルキラー細胞』が増え、一歩進みましょうという『やる気』、『強気』でいるとガン細胞をやっつけられるかな、そして最後は『勇気』なんですけども、人間って何でも二者選択じゃないですか！？」と熱弁。「自分が選んだものに対して勇気を持って突き進むと良いんじゃないかなと思うんですよ」と「五つの気」を列挙していた。