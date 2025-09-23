◇パ・リーグ 西武0ー1ロッテ（2025年9月23日 ZOZOマリン）

西武は23日、ロッテから最後まで得点が奪えずに0―1で敗れた。60勝70敗3分けで借金が10に逆戻り。先発の与座海人投手（30）が8回1失点完投も援護に恵まれずに、5敗目（6勝）を喫した。

西口監督が「最後のチャンスを何とかものにして、与座に勝ちを付けたかった。打たされた、振らされたという形になってしまいました」と悔やんだのは0―1の9回だった。先頭・滝沢の安打と2四球で横山から無死満塁の好機をつくったが、山村が捕邪飛、セデーニョが空振り三振、代打・平沼が遊ゴロで得点を奪えなかった。

2回に西川の精彩を欠く中堅守備から先制を許した。先頭・池田のワンバウンドした打球を、グラブに当てることができず後逸。記録は中前打と失策で、三塁進塁を許した。さらに無死一、三塁からは、右中間への飛球を捕球後、送球に移る際にボールを落とすミス。犠飛には際どい深さだったが、楽々と生還を許した。

8回完投した与座にとっては、これが唯一の失点となった。指揮官は、西川の守備について「迷いもあって前に出るのが遅かったように感じる。何とか体に当てるなり、グローブに当てるなりして止めてほしかった」と振り返った。