自民党総裁選の候補者共同記者会見で質問に答える小泉氏＝２３日、東京・永田町の党本部

石破茂首相の後継を決める自民党総裁選（１０月４日投開票）を巡り、神奈川県連所属の国会議員１７人中１６人の支持が県連会長の小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）に集中する見通しとなったことが２３日までに、神奈川新聞社の調べで分かった。昨年９月の総裁選で対立候補の関係だった河野太郎前デジタル相（同１５区）が小泉氏の陣営に加わったことなどが集中の背景。「事実上の“オール神奈川”で選挙戦を支えたい」（小泉氏に近い中堅議員）と意気込んでいる。

１７人の内訳は衆院議員１４人、参院議員３人。議員への取材や出陣式の出席状況などを基に調べたところ、小泉氏本人を含む１６人が小泉氏を支持する見通しとなった。

前回総裁選で河野氏を支持し、これまで態度を明らかにしていなかった浅尾慶一郎環境相（参院神奈川選挙区）は小泉氏陣営の選対副本部長に就任した。前回、河野氏の推薦人に名を連ねた浅尾氏ら県関係議員４人は小泉氏の支持に回った。

一方、山際大志郎元経済再生担当相（衆院比例南関東）は小林鷹之元経済安全保障担当相の出陣式に出席。山際氏は前回も同陣営の支援議員リストに名を連ねていた。