秋元康氏プロデュースの女性１１人組アイドルグループ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ」が２３日、東京・品川インターシティホールで３ｒｄワンマンライブ「連撃」をを開催。１０月２５日に香港で初の海外公演を行うことを発表した。

この日は１０月２２日発売の２ｎｄミニアルバム名にもなっているリード曲「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」をはじめ、収録曲「愁情」「希望には羽がついてる」を初解禁＆初披露した。

終盤では、メンバーを代表してセンターのＨＡＮＮＡが、スコピスト（ファンの総称）に「この１年、私たちはたくさんチャレンジをしてきました。決心を抱えて悩んで、挫折しそうになるたびに私たちの心を強くしてくれたのはスコピストの皆さんの応援の言葉でした。歓声や応援のメッセージ、そして皆さんが見せてくれる最高の笑顔。その一つ一つが私たちの心に深く響いて、また前へ進む勇気をくれました」と感謝した。

同グループは約１万人の応募者を集めたオーディション「ＩＤＯＬ ３．０ ＰＲＯＪＥＣＴ」を経て、２３年１０月に結成。華々しいデビューを飾り、結成１年目から大規模会場での単独ライブなどを夢見るメンバーも多かったが、活動を続ける中で厳しい現実に落ち込んだこともあった。

ＨＡＮＮＡは涙ぐみながら「正直、思い通りにいかないことばかりで、泣きそうになって何度も諦めそうになりました。どうしたらたくさんの人にＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮを知ってもらえるか、毎日毎日悩んで…今もまだ答えが見つからないままでいます」に吐露。「でも、私たちが絶対に忘れたくない思いがあります。パフォーマンスで、皆さんの心を打ちたいこということ。歌って踊るだけじゃなくて、私たちの情熱を皆さんのために届けたいです」と力強く宣言した。

アンコールでは、そんな決意をぶつける舞台を発表。１０月２５日に香港・Ｙシアターで初の海外公演、グループ初主演となるショートドラマ（公式ＴｉｋＴｏｋアカウント配信＆アニメ専門チャンネル・アニマックス放送予定）、１２月１３日に東京・品川のステラボールで「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ ２ｎｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」の開催が続々と発表された。

初めての海外ステージについて、ＣＯＣＯは「皆さん、一緒に香港来てくれますか〜？」と呼びかけ、「楽しみだね、初めての香港！」と、胸を躍らせていた。