※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

たくやとの関係が彼の妻にバレたけれど、夫のお金で慰謝料を余裕で払えるから痛手ナシとたかをくくっていた義妹。その時妻が取り出したのはスマホ。スピーカーから流れ出たのは義妹もたくやもよく知る声でした…。



電話の相手は

夫＆弟！離婚になっても大丈夫…!?スピーカーから聞こえてきたのは義妹の夫、そして夫の弟であるゆうやの声。さすがの義妹も、夫に現場のやりとりを聞かれてしまい震えが止まらないようです。夫に慰謝料を払ってもらうのは無理と判断した彼女は離婚して財産分与計画にシフトチェンジしたようですが…「何か勘違いしてない？」義弟は義妹の心を見透かしたように言います。どういうこと!?(ぽん子)