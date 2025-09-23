ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（9月）
予想 6.5% 前回 6.5%
21:30
米経常収支（2025年 第2四半期）
予想 -2700.0億ドル 前回 -4502.0億ドル
22:00
ボウマンFRB副議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
22:45
米PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）
予想 51.9 前回 53.0（製造業PMI・速報値)
予想 53.9 前回 54.5（非製造業PMI・速報値)
予想 53.9 前回 54.6（コンポジットPMI・速報値)
コッハー・オーストリア中銀総裁、欧州金融市場について講演
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（9月）
予想 N/A 前回 -7.0
ボスティック・アトランタ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:25
チポローネECB理事、ブルームバーグ主催「金融の未来」出席
24日
1:35
パウエルFRB議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
米2年債入札（690億ドル）
3:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
国連総会一般討論演説（NY、29日まで）トランプ米大統領演説
OECD中間経済見通し発表
※予定は変更されることがあります。
