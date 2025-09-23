21:00
ハンガリー中銀政策金利（9月）
予想　6.5%　前回　6.5%

21:30
米経常収支（2025年 第2四半期）
予想　-2700.0億ドル　前回　-4502.0億ドル

22:00　
ボウマンFRB副議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

22:45　
米PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）
予想　51.9　前回　53.0（製造業PMI・速報値)
予想　53.9　前回　54.5（非製造業PMI・速報値)
予想　53.9　前回　54.6（コンポジットPMI・速報値)

コッハー・オーストリア中銀総裁、欧州金融市場について講演

23:00　
米リッチモンド連銀製造業指数（9月）
予想　N/A　前回　-7.0

ボスティック・アトランタ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:25　
チポローネECB理事、ブルームバーグ主催「金融の未来」出席

24日
1:35　
パウエルFRB議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00　
米2年債入札（690億ドル）

3:30　
マックレム加中銀総裁、記者会見


国連総会一般討論演説（NY、29日まで）トランプ米大統領演説
OECD中間経済見通し発表

※予定は変更されることがあります。