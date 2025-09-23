ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ハンガリー中銀政策金利（9月）

予想 6.5% 前回 6.5%



21:30

米経常収支（2025年 第2四半期）

予想 -2700.0億ドル 前回 -4502.0億ドル



22:00

ボウマンFRB副議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



22:45

米PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）

予想 51.9 前回 53.0（製造業PMI・速報値)

予想 53.9 前回 54.5（非製造業PMI・速報値)

予想 53.9 前回 54.6（コンポジットPMI・速報値)



コッハー・オーストリア中銀総裁、欧州金融市場について講演



23:00

米リッチモンド連銀製造業指数（9月）

予想 N/A 前回 -7.0



ボスティック・アトランタ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



23:25

チポローネECB理事、ブルームバーグ主催「金融の未来」出席



24日

1:35

パウエルFRB議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:00

米2年債入札（690億ドル）



3:30

マックレム加中銀総裁、記者会見





国連総会一般討論演説（NY、29日まで）トランプ米大統領演説

OECD中間経済見通し発表



※予定は変更されることがあります。

