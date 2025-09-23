湘南、泥沼のリーグ５連敗＆１５戦未勝利…川崎に１―２　４戦連続複数失点響く

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 湘南１―２川崎（２３日・レモンＳ）

湘南がホームで川崎に１―２で敗れ、リーグ５連敗で１５戦未勝利となった。

ここ１４戦未勝利の１９位湘南にとってはＪ１残留へ正念場の戦い。ゴール裏のサポーターも「這い上がれ。全員で這い上がれ！」とメッセージを掲げて選手を鼓舞する。その期待に応えようと、立ち上がりはＪ１残留へ是が非でも勝利が欲しいホームの湘南が押し込む展開となり、連続でセットプレーを獲得したが、決定機を作るまでは至らなかった。

その後は押し込まれる展開が続く。前半１０分に湘南は中盤でボールを失いカウンターのピンチを招くも体を張った守備で耐える。さらに同１４分には川崎ＦＷエリソンに単独突破を許し左足シュートを打たれるも枠から外れた。

しかし、同２８分に左からのクロスを川崎ＭＦ脇坂に頭で合わせられて先制を許した。その後も川崎のＦＷ伊藤、エリソン、マルシーニョの攻撃陣に何度もピンチを作られたが、湘南ＧＫ真田がビッグセーブを見せるなど、前半は０―１で折り返した。

後半も立ち上がりから川崎の攻撃を受ける形になる。同１１分頃にはエリア内でハンドを取られてＰＫを献上したが、エリソンがポストに当てて外し、その後のシュートはＧＫ真田がセーブ。２失点目は何とか阻止する。

しかし、同３５分に右からのクロスをＦＷ伊藤にワントラップから左足シュートを決められて、痛恨の２失点目を許した。これで４戦連続リーグ戦は複数失点となった。

湘南は同３８分にセットプレーからＤＦ舘が頭で押し込んで１点を返し、アディショナルタイム１１分も含めて攻勢を続けたが、１―２で競り負けた。

勝てば残留圏内の１７位横浜ＦＭと勝ち点で並ぶことが出来たが、勝ち点３差で１９位のままとなった。