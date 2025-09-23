柏、リーグ最強・広島の「盾」を突破できず無得点…首位の鹿島とは勝ち点５差に

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３１節 柏０―０広島（２３日・三協Ｆ柏）

柏はホームで広島と対戦し、０―０で引き分けた。

柏はＦＷ垣田裕暉とＦＷ細谷真大が５月２５日の横浜ＦＣ戦（１△１）以来、４か月ぶりに先発でともに名を連ねることになった。垣田と細谷の先発同時起用は今季４度目となった。広島は今季初めてＤＦ塩谷司がボランチで先発。ＭＦ川辺駿はシャドーで起用された。

広島には２０２２年５月３日の第１１節（２〇１）以来勝ちなし。ホームでの勝利は１７年１２月２日の第３４節まで遡る。そんな強敵相手に前半は苦しい展開が続いた。リーグ最少失点の堅守を誇る広島に、普段のようにボールを保持することが出来ず。連携で崩すシーンも要所に見られたが、決定機にはならなかった。

広島のフィールドプレーヤーの平均身長１８２・４センチに対して、柏は１７８・６センチ。高さと強さを生かし、守備ではセットプレーから得点を狙われるが、何とか対応。前半３３分には自陣エリア手前でＭＦ山田雄士がＭＦ田中聡にボールを奪われて左足でシュートを放たれるが、ボールは右のポストに直撃。難を逃れた。

後半も両チーム惜しい場面こそあったが、得点を取ることはできず。柏はリーグ最少失点を誇る広島に無得点。首位の鹿島と勝ち点５差になり、痛い引き分けになった。