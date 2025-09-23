昼寝で見たのは見知らぬ少年と空を飛ぶ夢。重力を感じずに楽しむ浮遊
毎夜3時ぴったりに目が覚める。亡くなった人が出てくる夢はどういう意味なんだろう／わたしの夢が覚めるまで（1）
心にモヤモヤを抱えた人たちに寄り添うエピソード。
都会で一人暮らしをする38歳の「その」は最近眠りが浅く、夜中の3時に目が覚め、その日見た夢を思い出すのが日課になっていました。
彼女は「ひとりで生きてるつもり」でいましたが、独身の友達が田舎に帰ったり、同僚がペットを飼い始めたり、周りに変化があると心がモヤモヤしてしまいます。
夢には不安や願望が現れるというけれど、夢の中で出会うのは中学の先生や高校の友達、会社の元同僚、そして38歳で亡くなった叔母のさきちゃん。これらの夢には、何か意味があるのでしょうか…。
眠れない夜に読むと心が少し軽くなるかもしれない、アラフォー女性の心情を描く夢の物語をお送りします。
※本記事はながしま ひろみ著の書籍『わたしの夢が覚めるまで』から一部抜粋・編集しました。
先日、卒業旅行のついでにと訪ねてきた姪っ子の「ゆうちゃん」を泊めてあげた「その」。母親から御礼がてらの電話があって…。
■空を飛ぶ夢
著＝ながしま ひろみ／『わたしの夢が覚めるまで』