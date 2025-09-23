Number_i¡¢Apple¤ÎCEO¡¦¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤ÈÂÐÌÌ¡¡¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¹µ¤¨¤ëApple¶äºÂ¤ÈÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¡ÊÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ë¤¬23Æü¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò26Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿Åìµþ¡¦Apple¶äºÂ¤ËÍè¾ì¡£Æ±¼ÒCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£
¡¡Apple¤Ï¤¤ç¤¦23Æü¡¢Apple¶äºÂ¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ç½é¤Î¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ2003Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Apple¶äºÂ¤¬¡¢°ì¿·¤µ¤ì¤¿4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èþ¤·¤¯ºÆ¹Í¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼ÒCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡ÖApple ¶äºÂ¤ÏÆüËÜ½é¤ÎApple Store¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎApple ¶äºÂ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊýË¡¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎApple Store¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¯¤¤å«¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¯ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤à¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¿Í»öÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥Ç¥£¥¢¥É¥é¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó»á¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¹¥È¥¢¤ò¤«¤Þ¤¨¤¿¾ì½ê¤ÇApple ¶äºÂ¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¹¥È¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏ°è¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤½¤í¤¨¡¢Apple¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢Apple¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢Number_i¤È¥³¥é¥Ü¤â¼Â»Ü¡£¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Ç¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¶õ´Ö¥Ó¥Ç¥ª¤òÃµº÷¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊToday at Apple¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏApple¶äºÂ¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤¿¸å¡¢10·î11Æü¤è¤êÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎApple Store¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Apple Vision Pro¤Î1ÂÐ1¤Î¥Ç¥â¤òÍ½Ìó¤·¡¢¶õ´Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤ÊÉñÂæÎ¢¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëApple¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤ÎiPhone¡¢Apple Watch Series 11¡¢AirPods Pro 3¤«¤é¡¢iPhone Air¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢MagSafeÂÐ±þiPhone Air¥±¡¼¥¹¡¢ºÇ¿·¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Þ¤Ç¡¢AppleÀ½ÉÊ¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Apple¶äºÂ¤Î¤ß¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎApple Gift Card¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Apple¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊApple Store¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢·î¡¹¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ëApple Trade In¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏApple Pickup¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Apple Store¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤òÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤»þ¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Apple¶äºÂ¤Î±¿±Ä¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥¢¤Î¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ¶áÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²ÄÆ°¥ë¡¼¥Ð¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥¥ó¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤¬¡¢1Æü¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤È¼¼²¹¤òÄ´À°¡£¿·¤·¤¤Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹â¤µ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Genius Bar¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
