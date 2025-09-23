こんにちは、日本一陽気なオフィスレディ喜多ゆかりです。

今回は、大人気野球ゲーム“「パワフルプロ野球」シリーズ”の世界をドラマ化した『パワプロドラマ 2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』で初脚本に挑むニッポンの社長・辻皓平さんにインタビュー！後編では、相方・ケツさんに感じていること、コントの経験が脚本にいきたお話などを伺いました。

――辻さんは、いつからパワプロを？

小学４年生くらいからプレイしていて、ゲームとしては付き合いが一番長い。小さい頃やっていた遊びを今もやっているって他にあまりないですもんね。多分パワプロだけじゃないでしょうか。ただ、やるモードだけ変わっていっていて、小学校のときはサクセスモード。中高が、ペナントレース。それ以降から今までが栄冠ナインという高校野球の監督になるモードです。どんどん１年生が入ってくるので本当に終わるタイミングがなくて（笑）。

――今回ドラマの中で、主人公はパワプロの世界のように相手の特性などが○や×で見えてしまうっていう面白い設定ですよね！ 辻さん自身、そうやって周りの人を見たことはありますか？“

もちろんそれはないですが、「俺ここが、この人にはちょっと勝ってるな」とか、「完全に負けてるな」とかは、お笑いやってからは結構思っちゃってるかも。

――生きていくために、みんなある程度そういう判断はしてるのかもしれないですね。

でも、たまにしない人いますよね（笑）。「なんかこの人誰でも同じ絡み方するんや」みたいな。逆に羨ましいときあります。

――その視点でいうと、辻さんからは相方ケツさんが、どんな感じに見えているんですか？

僕からすると、ケツは木村拓哉さんと一緒なんです。スターなんです！ でも、なんかバランスが変なんですよ。考え方とかいろんなバランスがいびつなんすよね（笑）。

ケツは、後輩によくイケメンの絡み方をするんですけど、そう思われてないから変な空気になるんです。結構ミステリアスですし、なんかバランスが悪いんですよ（笑）。

――SNSを拝見していても、辻さんは本当に野球が大好きですよね。

好きなものが仕事になるっていうのはやはり一番やりやすいし嬉しいです。野球への恩返しにもなっている気がしますね。SNSは、他にあげるものがないし好きな野球をあげていたら、周りの方が見てくださって仕事に繋がったみたいな感じですね。やっていてよかったなと思いました。

――パワプロの魅力は、なんだと思いますか？

やはりテンポがいいですね。あと改めて、パワプロはコメディ要素が強いと思いました。今思ったら主人公と矢部くんとの掛け合いとか、結構どっちもツッコミができるので、脚本を書く上でも、ツッコミで次のシーンにいけたりするんです。だから、すごくやりやすかったです。

――脚本を書くにあたり、コントの経験がいきましたか？

フリを入れる点ですかね。コメディなので、ボケツッコミがある中で、「じゃあ、ここにフリを入れておこう」みたいなのは、多分コントをやっていなかったら、すんなりできなかったかもしれないですね。一応脚本にト書きを多めに書いたのですが、僕はドラマのことはわからないので、脚本を書いたあとはプロに任せるしかないです。僕がこだわったことがマイナスになるかもしれないとも思いますし。

作っていく中でスタッフさんから「パワプロのこのシーンを入れて欲しい」という要望があったりもしたのですが「いや、これはちょっと嫌です。やりたくないですね。」というようなやり取りはすごくありました。

――やりたくないのは、どういう意図だったのですか？

展開がわかりやすくなりすぎるのが嫌だったんです。わかりやすくなりすぎたら、恥ずかしいなって。難しいですけど、さりげなくやりたいところは、さりげなくやりたかったんです。代案を考えて提案したりしたのですが、ちょっと面倒くさいやつになってたかもしれないですね（笑）。でも、最終的には納得のいく脚本が出来ました。

――今後もドラマの脚本のオファーがあれば、やりたいですか？

やりたいですね。今回は、僕のすごく好きなゲームが題材で、書きやすい中でやらせていただいたんで、もしこれで評価されたら、1からやってみたいです。

――最後に、脚本家・辻皓平として見どころをお願いします。

やはりパワプロを好きな人をがっかりさせたくないと思って僕なりに力を入れたので、パワプロが好きな人はそこを見てほしいです。全くパワプロを知らない方も、ドラマに入りこみやすいように工夫したつもりです。そのバランスは結構うまくいったかなと思っています。どちらの方からもぜひ意見を聞きたいですね。

ニッポンの社長・辻皓平さん初脚本『パワプロドラマ 2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』9 月26日(金)深夜0時24分放送 (ABCテレビ 関西ローカル) 放送終了後、TVer・ABEMA で見逃し配信。

