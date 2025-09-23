残暑も落ち着き、秋が少しずつ近づいています。秋といえば紅葉も楽しみの一つですが、今年の紅葉はどうなる見込みなのでしょうか？

【画像を見る】絶景「河口湖もみじ回廊」川沿いに樹齢100年を超える約60本の巨大紅葉が並ぶ“紅葉のトンネル”

気象予報士「記録的な暑さで紅葉が遅れている」

山形純菜キャスター:

9月18日に日本気象協会 tenki.jpで発表された「紅葉見頃予想」によると、全国で一番早く紅葉が見られるのは「北海道・大雪山の層雲峡」だということです。見ごろは10月12日になる予想で、これは例年通りということです。

9月19日に撮影された5合目（標高1300m）の写真では、少しずつ色づき始めているのが分かります。

関東の紅葉の見ごろは、日光・鬼怒川が10月23日。高尾山はもっと遅く11月21日という予想になっています。

全国的に紅葉はどうなるのか気象予報士・片山由紀子さんに聞くと「（9月に入っても）記録的な暑さのため、広い範囲で紅葉が遅れている」ということです。また、「このまま暑さが長引き、年末近くに急に寒くなると、色づく間もなく葉を落としてしまうこともある」と話しています。



気温が一気にガクッと下がってしまうと、色づく暇もなく、葉が落ち、枯れてしまうということです。

可能性はまだある！“きれいな紅葉”のための2つの条件

山形キャスター：

しかし、“きれいな紅葉になるチャンス”がまだ残っているということです。

▼「葉の状態」

・2025年は夏が長く、日照時間が長かったため、葉の栄養分が多い。

・台風が少ないため、葉の傷みも少ない。

→色づくと、きれいな紅葉になる

▼「寒暖差」

22日に発表された3か月予報では、11月〜気温が低い予想。

→徐々に気温が下がると、きれいな紅葉になる（寒暖差10℃以上）

短い紅葉期間を楽しむお得情報

山形キャスター:

色づくの時期が遅くなっているので、紅葉期間が短くなってしまっています。それでもお得に楽しめる情報をお伝えします。

▼JRグループ「秋の乗り放題パス」

全国のJR線の普通列車、快速列車を3日間乗り降りし放題。

大人7850円、こども3920円。

利用期間は10月4日〜19日。

▼オリオンツアー／日帰りバスツアー「秋のやまなし満腹満足大満喫！」

（11月〜）

価格は9980〜1万480円。バスツアーでは、絶景の「河口湖もみじ回廊」も歩けます。



一気にではなく、徐々に気温が下がっていくと、きれいな紅葉の景色が見られるということです。