「週5で同じ鞄」は卒業！【ZARA】40・50代が持ちたい♡「上品バッグ」

毎日のように同じ鞄を持って通勤している40・50代へ。バッグを新調してマンネリ回避したいなら、【ZARA（ザラ）】の「上品バッグ」がおすすめかも。トレンドのクラシカルスタイルや淑女スタイルとの相性もバッチリ。プラスワンでコーデを格上げできそうな注目のバッグをご紹介します。

ミドル世代のコーデに活躍しそうな上品バッグ

【ZARA】「コントラストキャンバスミニショッパー」\5,990（税込）

立体感のある美しいフォルムが、洗練された印象を与えるバッグ。カジュアルなキャンバス生地をベースとしたデザインながら、持ち手に高級感のある素材を使用し、上品な雰囲気を演出。バイカラー配色のラインやステッチワークもコーデのアクセントに。取り外し可能なストラップ付きで、ショルダーバッグとしても使えます。

絶妙な色味に惹かれるショルダーバッグ

【ZARA】「メタルディテール クロスボディバッグ」\6,290（税込）

スッキリとしたフォルムとニュアンス感のあるグレイッシュカラーで、スタイリッシュに決まるバッグ。フラップに装飾したメタルパーツもおしゃれ見えをサポートします。ハンサムなパンツルックと相性がいいのはもちろん、フェミニンなスカートコーデやガーリーなワンピコーデを、ピリッと引き締めたいときにも重宝しそうです。

今すぐ活躍しそう！ 最旬パッチワークバッグ

【ZARA】「パッチワークショルダーバッグ」\6,590（税込）

簡単おしゃれ見えを狙いたいミドル世代には、細長いフォルムがトレンド感をアップさせる、こちらのバッグがおすすめ。異なる質感を使用したパッチワークデザインで、主役級の存在感を発揮。ブラウンのグラデーションで秋ムードも一気に高まるショルダーバッグは、まだ少し手放せないTシャツコーデにも活躍しそうです。

使い勝手◎ 可愛く盛ってトレンド感アップ

【ZARA】「ダブルハンドル シティバッグ」\5,990（税込）

レザー調素材がリュクスなムードを演出。ミニマルなデザインなので、どんな服装にも合わせやすそう。小さめサイズながらマチが9.5cmあるため、見た目以上に収納できそうです。長めの持ち手で肩掛けも楽ちん。チャーム用バックル付きなので、ぬいぐるみが付いたバッグチャームや、スカーフなどを付けて、可愛く盛るのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：mana.i