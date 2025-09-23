DJIは9月23日（火・祝）、1/1.3インチセンサーを採用したウェアラブルカメラ「Osmo Nano」を発売した。

9月17日（水）にティザー広告で発表を予告していた製品。

「Osmo Action 2」（2021年11月発売）以来となるカメラ分離式のウェアラブルアクションカメラ。つまめるサイズのカメラ本体と「多機能ビジョンドック」を連結または分離して使用する。

カメラ本体には、約3,550万画素の1/1.3インチCMOSイメージセンサーや、FOV143° F2.8のレンズなどを搭載。64GBまたは128GBのストレージも内蔵しており、単体での撮影・保存が可能だ。

一方「多機能ビジョンドック」には、1.96インチのOLEDタッチスクリーンに加え、microSDメモリーカードスロットなどを備えている。カメラ本体に操作ボタンなどはなく、操作は「多機能ビジョンドック」から、またはスマートフォンアプリの「DJI Mimo」から行う。

カメラ本体の内蔵ストレージから「多機能ビジョンドック」のmicroSDメモリーカードへのデータ移動も可能。

なおカメラ本体への充電は、「多機能ビジョンドック」と接続した状態で行える。

4K60p、1080p240fpsなどの動画記録が可能。最大動画ビットレートは120Mbps。プリ録画も設定できる。タイムラプス、ハイパーラプス動画の記録・生成にも対応する。暗所での利用を想定した「スーパーナイトモード」も搭載。

内蔵マイクでのステレオ録音に加えて、2台のDJIマイクトランスミッターにも接続できる。

価格

Osmo Nano スタンダードコンボ（64GB）4万3,890円

内容物：Osmo Nano カメラ（64GB）、Osmo Nano 多機能ビジョンドック、Osmo Nano 磁気ハットクリップ、Osmo Nano 磁気ストラップ、Osmo Nano 保護ケース、USB Type C to C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント

Osmo Nano スタンダードコンボ（128GB）4万8,730円

内容物：Osmo Nano スタンダードコンボ（64GB）と共通

主な仕様

イメージセンサー：1/1.3インチCMOS レンズ：143°（FOV）、F2.8（絞り）、0.35m～∞（フォーカス範囲） 感度：ISO 100～25600 静止画：最大6,880×5,160 動画：4K60fps、4K120fps、1080p240fpsなど 内蔵ストレージ：128GB（利用可能107.6GB） タッチ画面：1.96インチ バッテリー容量：530mAh（カメラ）、1300mAh（多機能ビジョンドック） 防水性能：最大10m（カメラ）、IPX4防水（カメラ＋多機能ビジョンドック） 外形寸法：57.3×29.5×28mm（カメラ）、59.1×42.2×22.3mm（多機能ビジョンドック） 重量：52g（カメラ）、72g（多機能ビジョンドック）