強いぞガンバ！ 満田が加入後初弾、ヒュメットがひっくり返して、宇佐美がダメ押し！ マリノスを３−１撃破で破竹の４連勝！
ガンバ大阪は９月23日、J１第31節で横浜F・マリノスとホームで対戦した。
スコアレスで迎えた60分、天野純に決められて先手を取られる。その５分後、満田誠が半田陸とのワンツーから仕留め、同点に追いつく。
満田の加入後初ゴールで勢いづくと、70分にデニス・ヒュメットがファン・アラーノのアシストで逆転ゴールを挙げる。さらに79分、敵陣左サイドの深い位置から、宇佐美貴史のFKがそのままゴールイン。２点差とする。
その後は手堅いゲーム運びでリードを守り抜いたG大阪が、３−１で勝利。白星をまた１つ重ねて、破竹の４連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】待望の移籍後初ゴール！ 満田誠が決めた！
スコアレスで迎えた60分、天野純に決められて先手を取られる。その５分後、満田誠が半田陸とのワンツーから仕留め、同点に追いつく。
満田の加入後初ゴールで勢いづくと、70分にデニス・ヒュメットがファン・アラーノのアシストで逆転ゴールを挙げる。さらに79分、敵陣左サイドの深い位置から、宇佐美貴史のFKがそのままゴールイン。２点差とする。
その後は手堅いゲーム運びでリードを守り抜いたG大阪が、３−１で勝利。白星をまた１つ重ねて、破竹の４連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】待望の移籍後初ゴール！ 満田誠が決めた！