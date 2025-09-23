2025年9月19日（金）から、新千歳空港3階にある『ロイズ チョコレートワールド』のベーカリー限定で、新商品『ロイズ ヴィジタンディーヌ（秋Autumn）』が期間限定で販売されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズ ヴィジタンディーヌ』は、フィナンシェの原型ともいわれるフランス・ロレーヌ地方の郷土菓子『ヴィジタンディーヌ』を『ロイズ』オリジナルのレシピで風味豊かに焼き上げたお菓子。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

小ぶりな形で表面はサクッと、中はふんわり柔らか！ 『ロイズ チョコレートワールド』のベーカリーにあるパン窯で焼き上げられており、店内にはバターの香りが漂います。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズ ヴィジタンディーヌ（秋Autumn）』は、そんな大人気の『ロイズ ヴィジタンディーヌ』の秋限定バージョン！ イタリア産マロンがまるごとIN！

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ヘーゼルナッツパウダーを加えたコクのあるしっとりとした生地に、隠し味にラム酒を加えることで、全体の味わいにまとまりをもたせています。

詳細情報画像：株式会社ロイズコンフェクト

ロイズ ヴィジタンディーヌ（秋Autumn）

価格：1個 281円

販売場所：千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 3階 スマイル・ロード ロイズ チョコレートワールド

営業時間：

ショップ・ミュージアム 8:00～19:00（ヴィジタンディーヌなどパンの販売は9:00～）

ファクトリー 8:30～17:30（不定休）

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

いつも甘いいい香りが漂っている『ロイズ チョコレートワールド』。その甘い香りに誘われるファンも多い『ロイズ ヴィジタンディーヌ』は、バターが香る『ロイズ』ならではのフィナンシェ。

そんな『ロイズ ヴィジタンディーヌ』に栗がまるごと一粒入った秋限定バージョンが登場！ 美味しくない訳がない！ ころんとした栗の形のフォルムも可愛いですね♡

この時期だけしか味わうことのできない特別な秋スイーツをお見逃しなく！

文／北海道Likers

