【動画：おやつを与えようと口に手を近づけたら…】

おやつを手からあげると…

Instagramアカウント「タル巻チョロ助(@taruchoro)」では、6匹の猫さんファミリーと時々保護猫ちゃんたちの様子が更新されています。

ある日のこと。ファミリーの1匹・花ちゃんにおやつをあげていた飼い主さん。指でおやつを摘んで花ちゃんの口元まで持っていくと……

なぜか口は開けるものの、なかなかおやつを口に運ぼうとしない花ちゃん。一体どうしたのかと、そのままおやつを口元に近づけていた飼い主さんは、あることに気づいたのです。それは……

飼い主さんの指に歯が当たらないように配慮してくれていたのです！その優しさにジーンと心が温かくなりながら、飼い主さんも食べやすいように角度を意識してあげたのだとか。

すると、ころんとおやつは口の中に入っていき、花ちゃんは無事におやつを食べることができたのだそう。

もう一度、あげる時もやっぱり優しい♡

再びおやつをもう1個あげてみると、やっぱり最初は食べにくそうに口をぱくぱく開けたり、顔の角度を変えたりと試行錯誤して配慮してくれていた花ちゃん。

しかし、先ほどの教訓を得ていたからか、早々に食べるコツを掴んでパクッ！

花ちゃんの飼い主さんを思う心に温かい気持ちになった飼い主さんなのでした！

花ちゃんの優しさに称賛の声

花ちゃんの飼い主さんを思いやる気持ちは、 Instagramでも多くの人の心を掴み、コメント欄には「なんて愛おしいんだキミは」「優しいなぁ」「こんな凄すぎるにゃん子初めて見ました！」といった称賛の声が寄せられました！

Instagramアカウント「タル巻チョロ助」では、今回ご紹介した花ちゃんの他にも、多くの猫さんが一緒に暮らしており、その様子が不定期に更新されています。

みんな仲良く、のんびり自由に暮らしている様子は、見ていてほっこり癒されますよ。ぜひ覗いてみてくださいね。

花ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

