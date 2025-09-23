グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は異色のイメージDVDをリリースしたツジ・ルイスさんのイベントの模様をお届けします！

☆リアル自宅、自前衣装の画期的ドキュメンタリーで、取材では衝撃発表も！



5thDVD『ツジ・ルイスとは？』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年9月13日）

●ツジ・ルイス

1月19日生まれ 栃木県出身 T147cm B88 W60 H89

実は"ミス東スポ2021"と"ミスSPA!2021"のGPというグラドル二冠のすごい方。さらにReplaicaという会社の代表として、デザイン事業、芸能事業などもしていて"合法ロリ社長"と紹介したこともあります。

そんな彼女の最新作は『ツジ・ルイスとは？』と題したドキュメンタリーイメージDVDで、マルチクリエーターとしても名高い彼女を深堀りしている模様。ロケ地はほぼ自宅、衣装もほぼ自前という、かなり異色尽くめの画期的な作品ですが......。

――何本目になりましたか？

ツジ 5本目になりました。

――今回は、いつごろ、どちらで撮りましたか？

ツジ 撮影は今年の5月で、自宅で主に撮影しました。マジな自宅です。

――えっ、そうなの？

ツジ 本物の自宅です。

――なんか、初めてきいたような。自宅っぽい家を借りた話はあったけど。

ツジ 業界では、ありえないかもしれない。

――そこからドキュメンタリーイメージなんですね。

ツジ ですね、自分から言ったわけではないんですけど。

――その企画がきたんですか？

ツジ なんか、前に『家、ついて行ってイイですか』のパロディみたいなシリーズを竹書房さんがやっていたことがあったみたいで。

――そう言われれば。確かに。

ツジ "あれをもう1回、やってみるのはどうですか？"みたいな打診をされて、今回、こういう作品に。

――それでタイトルが。

ツジ 『ツジ・ルイスとは？』になりました。

――具体的に、どんなことをして、どんなところが見どころでしょう？

ツジ 本当にドキュメンタリーです（笑）。最後に泣いているんですけど、酔っ払って泣いています。ちゃんと熱い語りがありつつの、なんだろう、自分の人生と、性遍歴みたいなのをチラチラと語るような。

これはどこのジャンルなんだろう、という作品になっていて、見どころは全部です。一個だけ取ってどうのという感じの作品ではないのかな。衣装もほぼ自前のもので、実際に着たことのある着用済みのものです。

――酔っぱらうとのことですが、やりすぎちゃったというシーンはありますか？

ツジ やりすぎちゃったシーンばっかりで、カットになった部分もすごく多いです。なんか、オナニーするシーンが多数あるんですけど。

――えっ(笑)。

ツジ 私、18禁じゃないけど、ほんとうにちゃんとオナニーしてるんですよ。フリとかゼロで。

――えー。

ツジ 大丈夫かなと思いながら、撮影してたけど、やっぱりちゃんとカットになってて(笑)。そりゃそうだろうなと。

――パッケージの表紙（絆創膏二枚ニップレス）のシーンはどういうシーンですか？

ツジ これが「お風呂場で実際にシャワーしている表紙を撮影してください」ってカメラを渡されて、うちのシャワー室に、吸盤でカメラ付けて、全部自分で撮ったんです。監督とかは休憩していらっしゃったのかな（笑）。

――カメラを固定して撮ったんですか？

ツジ はい、固定のカメラで、その前で実際にシャワーをするシーンです。

――衣装はどんな感じですか？

ツジ 絆創膏が大きいのがなくて、二枚になったような。衣装を濡らすわけにもいかないし、絆創膏とかでも大丈夫ってみたいになって、担当がスーパーに買いにいきました（笑）。

――ところで"ツジ・ルイスとは？"なんですか？

ツジ なんて言っていたかなあ。誰かが"エンジェル"って言ってました。あと、ツジ・ルイスっていう名前で出すの、これ、最後の作品なんですよ。

――えっ？ どういうこと？

ツジ というのを書こうって、言っていたんですけど、全員が忘れていて、パッケージになにも記載がないんですよ。

――でも、そうなるんですか？

ツジ その予定です。（2026年）1月に改名の予定なので。

――来年の1月に改名の予定ですか？

ツジ そうです。なので『ツジ・ルイスとは？』って出しておきながら、ツジ・ルイスのラストDVDになるという。ふざけた作品。

――このことは書いてもいいんですか？

ツジ 書いて欲しいです。本当はここ（パッケージ）に書く予定だったので。タイトルぐらいにしてもいいくらいの話を全員が忘れていました。

――なるほど、では、ツジ・ルイスとしてはラストだけど、一応、改名して活動は続けると。

ツジ はい、続けたいと思ってます。

というわけで、ほぼリアル自宅で撮影のドキュメンタリーイメージDVDという他に類を見ない画期的な作品です。しかも『ツジ・ルイスとは？』というタイトルなのに、ツジ・ルイスとしてはラストイメージDVDという"ふざけた?"作品。

さらに一般作のため、削除した部分も多数、酔っ払っていて記憶にない部分も多数といろいろすごいです。

取材・文・撮影／北川昌弘