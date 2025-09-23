9月21日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』#5が放送。MCの若槻千夏が、夫の頼もしさを語る一幕があった。

同番組は、毎週日曜日よる9時から放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく。番組MCには、藤森慎吾、アンミカ、若槻千夏、平祐奈が出演。

この日は、ゲストとして婚活アドバイザーの植草美幸さんがスタジオに登場。植草さんはこれまで約1200組をサポートしてきたベテランで、若槻は「テレビで拝見してますけど、先生めっちゃ厳しいんですよ。『はいこれダメ』って全部教えてくれる」と紹介した。

そんな植草さんは、「恋愛や結婚では何が大事？」という話題で、「表面的なかわいらしさは一瞬で終わっちゃうので。数年で」とバッサリ。その上で「結婚生活をした時に自分にとって味方になってくれるかどうか、理解者であるかどうかが大事ですね」と重視すべきポイントを語った。

アンミカが「得意不得意を知って、得意な方が不得意をカバーするのもいいのかな」と意見を述べると、植草さんは頷きながら「夫婦ってどっちかが先生なんですよ。大体奥様が”家庭内先生”になるんですけど。ご主人ができなくても奥様が教えていく」と夫婦の傾向を解説。これに藤森は「（僕も）しっかり生徒です」と明かし、笑いを誘った。

すると、アンミカと若槻は「私たちは”生徒”です」「（夫は）大先生です」とそろって告白。意外な事実に、スタジオからは「えー！」「旦那さん”先生”なんですか？」と驚きの声が上がった。

若槻は夫について「うちはスケジュールとか、全部旦那さん」と語り、普段から頼りにしている様子。さらに「この間、家族で旅行に行ったんですけど、前日にロケスケジュールみたいに送られてきた」と、家族イベントもきっちり段取りを組んでくれることを明かした。このエピソードに、アンミカは「うわ頼もしい〜！」と拍手をしながら大絶賛した。