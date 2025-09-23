首都高でバスに衝突した鳥をバイクが急ブレーキで回避 福岡の山道ですれ違いざまに接触…荷台から飛び出した積み荷がミラー破壊
目の前で思いがけない光景が目撃されました。
夕方の首都高をバイクで走っていたその時、左側から一直線に、黒い何かがバスに衝突。
その正体は、鳥です。
目撃者は「こんなことが初めてなので、驚きでしかなかった。鳥がぶつかった後、目の前に落ちてくるのが見えたので、急ブレーキをかけて回避した」と話します。
前の車との間隔を十分に空けていたからか、かろうじて事故にならずに済んだということです。
思わぬ瞬間は福岡・須恵町でも。
山道を走っていると、突然、車内に響いた衝突音。
何が起きたのか、映像を巻き戻してみると…対向車線を走るトラックの荷台から、細長いものが飛び出しています。
すれ違う瞬間、この飛び出した積み荷が車のドアミラーにぶつかったのです。
被害者：
すれ違うときに「あっ！」と思ったら、バカーンと。とにかくわなわなしました、くそーと思って。
ドアミラーは根元からぽっきりと折れた状態に。
さらに映像をよく見ると、トラックの運転手は右手で電話をしているように見えます。
被害者：
携帯しよるけん、それは気づかんでしょと思って。
トラックの運転手は衝突したことに気づいていないのか、そのまま走り去っていったということです。
男性にけがはなく、警察が当て逃げの疑いで行方を追っています。