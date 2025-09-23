ビールなどを盗んで車で逃走したとして、61歳の男が逮捕されました。その車を止めようと、店員がボンネットに飛び乗る様子などを、カメラが捉えていました。

■“暴走”男、直前に万引きトラブル 店員が呼び止め…

車を必死に止めようとしている男性。撮影者がスーパーに入ろうとした際、目撃した瞬間です。

「え？やば」「やばいやばいやばい」「どうしたの？何があったの？」

車を止めようとしているのは、スーパーの店員です。ボンネットに飛び乗った店員を乗せたまま、車は走行。10メートル以上先で、ボンネットから降りた店員。今度はダッシュで車を追いかけています。店員にケガはありませんでした。

撮影者

「買い物しようと思って行った」「入り口ら辺で大きい声が聞こえた。『なんだろうケンカかな？』と思って見ていたら、店員と男が言い合っていて」「焦ったのは焦った。初めて見る光景なので」

◇

現場は、熊本市内のスーパーの駐車場。この“暴走”の直前、店内では、万引きトラブルが起きていました。

警察や撮影者によると、運転手の男は、ビールのパックやサラダ油など、およそ6000円分の商品をカゴに入れたまま、店の外へ。

気づいた店員は「ダメです」と呼び止めましたが、男は「払えばいいんだろ！」などと、言い争いに。その後、車に乗り込み逃走しようとしたということです。

撮影者

「（男は）別に焦っている様子もなく、見つかっちゃったから逃げよみたいな感じ。悪びれるそぶりもなく、パッと行っちゃった」

■「もう万引き3回目…やっと捕まえられると」…警察への相談検討も

警察は、逃げた運転手の行方を追っていましたが、23日、無職の甲斐吉秀容疑者（61）を逮捕しました。

撮影者によると、店員は「あの人（甲斐容疑者）はもう万引き3回目。やっと捕まえられると思った」と話していたといいます。

店によると、数か月前から万引きを繰り返す男がいたため、警察への相談を検討していたところだったといいます。

甲斐容疑者は調べに対し「間違いありません。どうしてもビールが飲みたくて万引きしました」と容疑を認めているということです。