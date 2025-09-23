◇プロ野球パ・リーグ 楽天7-0日本ハム(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムが23日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで楽天との試合後に本拠地最終セレモニーを施行。新庄剛志監督や選手たちがファンの皆さんへ残りのシーズンへの意気込みを語りました。

試合は初回、この日先発の孫易磊投手が2ランホームランを浴び先制を許します。さらに打線はこの日一度も3塁を踏めず、相手投手陣に完全に抑え込まれ黒星を喫しました。

それでも試合後、本拠地最終セレモニーでは笑顔で監督・選手・コーチたちが登場。

新庄監督は、「皆さん一年間温かいご声援ありがとうございました。僕たちは一ミリも諦めていません。僕たちが3連勝して、万が一ソフトバンクが3連敗したら逆転で1位取ります！」と逆転優勝に向け諦めない姿勢を見せました。

すると、まだシーズンは終了していない中、新庄監督は「タイトルを獲った選手が2人います」と紹介。

一人目は今季14勝で最多勝をほぼ確実にしている伊藤大海投手。伊藤投手は新庄監督に名前を呼ばれ、「一年間このエスコンフィールドで応援本当にありがとうございました。まだまだ僕らはやるべきことが残っているので、良い形でいけたらと思っています。まだまだ熱いご声援よろしくお願いします」とファンに感謝を述べました。

さらにもう一人は、本塁打、打点でリーグ２冠のレイエス選手。「お〜つかれさまです！本当にありがとうございます。クライマックスシリーズみんな頑張ります、ありがとうございます」と日本語で感謝を述べました。

日本ハムの残り試合数は「6」。なお、1位のソフトバンクとのゲーム差は「2.5」、ソフトバンクのマジックは「5」となっています。