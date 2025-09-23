またまた「大大大当たり」！！【サーティワン】可愛くて食べられない♡「限定アイス」

多彩なフレーバーが揃い、季節ごとに新しい楽しみを届けてくれる【サーティワン】。その中でも登場以来、話題となっているのが【不二家】の「ミルキー」をイメージしたフレーバーです。一部の店舗では人気のため、一時品切れ状態なのだとか（10月上旬から順次販売予定）。今回は、見た目の愛らしさと特別感に思わず手が伸びてしまう限定アイスと、サーティワンアイスそっくりに再現されたマスコットをご紹介します。

ペコちゃんのチョコつき！「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」

ホイップクリームと生ミルキー、食べるのを躊躇してしまう可愛さのペコちゃんチョコをトッピングした「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」。ご褒美感たっぷりで、見ているだけで幸せになれそうな一品です。好きなスモールサイズのアイスクリーム1個を選べます。品切れしていなければ、新フレーバーの「ミルキーミルキー」や「ポッピングミルキー」を選んでみて。値段は\580（税込）。

癒し度高めの限定パケ「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」

好きなアイスクリーム2個を選べる「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」。カップは2種類あり、選べる場合もあるそう。スモールダブル\510（税込）、レギュラーダブルは\760（税込）です。ぜひ早めに味わって！

ミニチュアのマスコットがバズリ中！

実は【サーティワン】の“グミ”も人気沸騰中。スーパーやコンビニのお菓子売り場などで買える「サーティワン アイスクリーム マスコットつきグミ2」。グミはアイスクリームがモチーフになった可愛らしい見た目。おまけのマスコットも、ミニチュアのアイスクリームやアイスクリームドリンクです。

思わず二度見！ “リアルリンクフォト”

本物と見間違いそうなクオリティのマスコット。一緒に写真を撮るなんて楽しみ方もあり！ ポールチェーン付きなのでポーチやバッグにじゃら付けして、コーデのアクセントにするのもおすすめです。

