TBSの世界陸上応援サポーターに喝采続々

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で幕を閉じた。TBSでは連日熱戦の模様が届けられ、魅力を発信し続けた応援サポーターの株が上昇。日本代表選手も「すごく感動しました」と、好印象だったことを明かしている。

1991年大会以来、34年ぶりに東京に戻ってきた世界陸上。地上波中継したTBSでは、大会アンバサダー・織田裕二が情熱たっぷりに熱戦を伝え、陸上への愛をにじませながら名言も連発。ファンと感動を共有し、今大会限りでの「卒業」を惜しむ声が殺到した。

一方、ネット上ではTBS世界陸上応援サポーターを務めた9人組グローバルボーイズグループ「＆TEAM」のKにも多くの喝采が。イケメンぶりで話題をさらっただけでなく、競技経験者として真摯に陸上へ向き合い続けた姿に「ここまで陸上に真摯だとは驚き」「素晴らしすぎるくらいの活躍」などの声が集まり、株が一気に上昇した。

男子200メートルと男子4×100メートルリレーに出場した日本の鵜澤飛羽も、自身のXに「世界陸上を通してすごく好きになった人がいてそれがKさん」とつづって絶賛。本業で多忙を極めながら、妥協を見せない仕事ぶりに「朝から晩まで世界陸上のために動いて熱も本物だしすごく感動しました」と賛辞を送っている。



（THE ANSWER編集部）