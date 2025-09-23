今回ご紹介するのは、生後1ヶ月の小さな子猫を引き取ってからの5年間の歩みを収めた成長の記録です。子猫のピュアな可愛さと、すっかり成長した5年後の姿は話題を呼び、記事執筆時点で1.2万再生を突破。「5歳おめでとう！」「ふわふわしっぽが可愛い」との声が上がっています。

【動画：お湯が真っ黒になるほど汚れていた『ノミだらけの子猫』を家族に迎えて５年…】

ノミだらけの子猫との出会い

子猫との歩みを投稿してくれたのは、YouTubeチャンネルを運営する「ねこぱんちParaguay」さん。パラグアイ在住の日本人家族です。

投稿主さんが出会ったのは、南米の地で子犬と暮らしていたという猫の大家族。猫一家の中で、まだ生後1ヶ月だったという子猫の「ジン」くんを里親として引き取ることにしたといいます。

ジンくんはノミだらけだったため早々にお風呂へ。お湯が真っ黒になってしまうほど体が汚れていたそうです。

先住猫たちとも馴染んだジンくん

すっかりキレイになったジンくんは、先住猫たちとの初めての対面に臨みます。飼い主さんは、最初から仲良く…というのは難しいかと不安だったそうですが、どうやら心配は杞憂だったよう。

ジンくんの1ヶ月前に迎え入れた「やまと」くんを筆頭にジンくんを受け入れてくれ、心許せる家族と居場所ができたといいます。

体が成長していくにつれて心も大人になっていくジンくん。後から保護した子猫たちの良きお兄ちゃんとして面倒を見てくれるようにもなったといいます。

5年後の幸せな姿に感動

ジンくんはその後もすくすくと成長。受け入れから59ヶ月目に5歳を迎えるまで、6回のお風呂も経験したといいます。あたたかいお風呂が気に入っているのか、ちょっと苦手なシャワーを当てられると逃げるように湯船へと戻るのだそうです。

ノミだらけだった生後1ヶ月の子猫は、5年の時を経て頼もしいお兄ちゃんになったのでした。

動画には、「5歳のお誕生日おめでとう！」「優しい子に育ってくれましたね♡」「良い子に成長してくれた」「これからも元気で過ごしていってね」「ふわふわで大きなしっぽが可愛い」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」の他の動画では、ジンくんを受け入れてくれた優しい先住猫さんたちや、後から家族の一員になった子猫たちのエピソードも見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。