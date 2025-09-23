松島聡×白洲迅『パパと親父のウチご飯』timeleszが歌う主題歌をメイキング映像とともに初公開！
松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演する10月4日スタートのドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、timeleszが歌う主題歌「レシピ」がメイキング映像とともに初公開された。
【動画】timeleszによる主題歌も！ 『パパと親父のウチご飯』ビジュアル撮影の裏側
本作は、突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）という、シングルファーザー2人が共同生活を送りながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマ。共演には蓮佛美沙子、timeleszの猪狩蒼弥らを迎え、【父×2、子×2】の新しい家族のカタチをハートフルに描く。
本作の主題歌は、新体制となったtimeleszにとって初めてのドラマ主題歌となる「レシピ」。「うれしい時、楽しい時、大変な時――日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩るレシピなんだよ」という、当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った1曲で、「辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と、優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマのテイストともリンクした楽曲になっている。
そんな主題歌「レシピ」の初公開に合わせ、本作の最速メイキング映像も到着した。8月に行われたメインビジュアル撮影の様子や、松島・白洲と子どもたちの初対面の様子など、心温まるシーンが盛りだくさんの映像となっている。
ドキドキの初対面では、愛梨役の棚橋乃望から“2人のパパ”にお手紙が。かわいらしいイラストも添えられた手紙に、松島も白洲もうれしそうな表情を見せた。一方の松島からは、棚橋と清一郎役の櫻にサプライズでぬいぐるみのプレゼントも。ビジュアル撮影の合間も、子どもたちはずっとそのぬいぐるみを大切そうに抱えていた。
さらに、初対面からすぐの本読みでは、松島と白洲が子どもたちの台本のページをめくってあげるなど、2人ともすっかりパパの顔。本読みやビジュアル撮影を経て距離を縮めた“2組の父子”は、衣装チェンジやメイク直しの間もずっと一緒に過ごし、終わる頃には棚橋と櫻が「帰りたくない」と駄々をこねるほどだった。松島も「クランクアップの日を想像すると、もう今から…」と、早くも寂しそうな表情を浮かべていた。
また、このメイキング映像で撮影されたメインビジュアルも解禁された。松島演じる千石と白洲演じる晴海が、奮闘しながら料理で子どもたちと絆を育む姿がデザインされている。
家のシルエットの中にいる「一つ屋根の下」で暮らす2組の父子。そして子どもたちが持つパプリカや野菜スタンプは、「切ってみないと分からない面」＝「普段見ている食材の形とは別の視点」という意味が込められている。さらに、ロゴカラーには“苦味のあるピーマン”の緑、“甘みのあるにんじん”のオレンジ、“未熟さ”を表した黄色を使い、苦さも甘さもまとめてフライパンで炒めているというロゴになっている。
オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』は、テレビ朝日系にて10月4日より毎週土曜23時放送。
