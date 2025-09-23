中島健人、最新シングル「IDOLIC」の収録楽曲、特典発表 2026年1月に有明アリーナライブ開催決定
歌手で俳優の中島健人が、10月29日にリリースする2ndシングル「IDOLIC」の収録楽曲、特典が23日、公開された。
【写真】キラキラな世界観！ジャケット写真は茶髪に
収録楽曲は、表題曲「IDOLIC」に加え、中島が2022年に初めて作曲に挑戦した楽曲「Celeste」のリアレンジverや、自身が作詞を手掛けた「Symphony」など色気満載の楽曲から、若さあふれる曲まで、幅のある5曲が形態別に収録。
表題曲「IDOLIC」は来週9月29日深夜0時より先行配信がスタート。これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして”アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。
また、2026年1月には東京・有明アリーナにて「KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）」の開催が決定。ライブの詳細は後日発表となる。さらにシングルの封入応募特典として、この有明アリーナ公演のリハーサル・ライブ会場のバックステージツアー、そしてクリスマスイベントへの招待が当たるスペシャル企画の実施が決定。3形態購入者から抽選で当たる、プレミアイベントとなっている。
なお「IDOLIC」は、初回限定盤A・初回限定盤Ｂ・通常盤の3形態で、初回限定盤Aには今年4月から開催された中島健人全国ツアー「『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡』＠LINE CUBE SHIBUYA」7月17日公演の模様が収録される。購入者には先着で形態ごとに絵柄の異なる「IDOLIC」オリジナルフォトカードがプレゼントされる。
■「IDOLIC」収録曲
初回限定盤A：IDOLIC／Can‘t Stop／Celeste
初回限定盤B：IDOLIC／Can‘t Stop／Symphony
通常盤：IDOLIC／Can‘t Stop／モノクロ／IDOLIC -Instrumental-
