V系メタルコアバンド「DEXCORE」が23日、公式X(旧ツイッター)を更新。インターネット上において、メンバーおよび所属事務所に対する名誉毀損・誹謗中傷に該当する悪質な投稿が確認されたとして、法的措置を含む対応を検討していることを報告した。

バンドのXで「現在、インターネット上(SNS含む)において、メンバー及び事務所に対する名誉毀損・誹謗中傷に該当する悪質な投稿が確認されております」とし、「現時点において、深刻な風評被害は発生しておりませんが、投稿内容及びその拡散状況等を鑑み、弁護士と協議のうえ、必要に応じて法的措置を検討しております」と警告した。

バンドは22日、ベーシストの澄-TO-RU-さんが19日に亡くなったことを発表したばかりで、「また、本件に関心をお寄せいただいている皆様におかれましては、憶測や誤解に基づく混乱が広がらぬよう、冷静かつ慎重なご対応を賜りますようお願い申し上げます。今後必要に応じて、法的措置を含めた適切な対応を進めてまいります」と呼びかけた。

22日にバンドの公式サイトが更新され、「DEXCOREを応援してくださっている皆様へ大切なお知らせ」として更新され「弊社所属 DEXCOREのベーシスト澄-TO-RU-が2025年9月19日、永眠いたしました」と公表した。

そして「あまりに突然の出来事に、メンバー、関係者一同、事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆われておりますが、『メンバーだけど一番のDEXCOREファン』そう自負していた澄-TO-RU-の、でかい会場でかまそう！という思いを胸に灯し、活動を止めることなく邁進し続ける所存です」としていた。