「テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３」（２３日、浦和）

４年ぶりとなった秋分の日決戦はＪＲＡから遠征の新星・サンライズフレイムが１番人気に応えて重賞初制覇。一昨年覇者のドライスタウトとの兄弟Ｖを決めた。２着には地元・浦和の伏兵８番人気のアウストロが好位から粘り込み、３着には４番人気の船橋ムエックスが突っ込んだ。

ここ２年、雨に見舞われた一戦も今年は朝から絶好の競馬日和。その中で３馬身差の快勝劇を披露したのが浦和だけでなく、地方競馬場初参戦のサンライズフレイムだった。

発馬直前にエートラックスがゲートを突進するアクシデントはあったが、動じることなくスッと好位２番手。３角手前では抑え切れない手応え。「早いと思ったけど、直線も短いし、ブレーキをかけるよりも」と菱田の好判断。逃げるエートラックスを難なくパスして先頭へ。一気に差を広げると、直線は右ステッキ２発に反応して最後は手綱を押さえる余裕だった。

５歳の秋にして待望のタイトル奪取。デビュー３戦目以降は千四に特化してＧ３で３、４、５、５着。１４戦して掲示板を外したことのなかった堅実派に、ついにご褒美がやってきた。「ここ（浦和）へ勝つイメージを持って来ましたが、その通りの展開。乗り難しいし調整も難しい馬だけど、厩舎の方がうまく調整してくれた。力のある馬に乗せてもらってありがたい」と満面の笑みで感謝する。

自身は２６日に３３回目のバースデーを迎える。３度目のコンビで大仕事を決めて「（体も）大きくて、跳びも大きな馬だけど、小回りも全く苦にせず上手に走ってくれましたね」と相棒の走りをたたえた。

石坂師にとっては２２年ＴＣＫ女王盃（テオレーマ）以来３年ぶりの交流重賞Ｖ。「素直にうれしい。やっと勝てました。前走のダメージもなかったので早めにここを目標に。いい状態で持って来られたし、ジョッキーもうまく乗ってくれました」と目を細めた。次走は未定としたが、「この馬の良さは爆発力。どんな展開でも脚を使ってくれます。これで選択肢も広がりましたね」。交流スプリント戦線に新たな顔が加わった。