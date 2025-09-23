フジテレビ系「ドリフの祭典！爆笑ドリビア大放出ＳＰ」が２３日、放送された。

社会現象を巻き起こしたザ・ドリフターズの名作コントとともに知られざる舞台裏に迫った。

千鳥・大悟がＶＴＲ出演し、ザ・ドリフターズのメンバー、志村けんさんとの共演や交流を回想した。

大悟は「志村さんは、わしとコントやるときは基本的には『そんなにセリフ通りにやらなくていいよ』っていう。『もう、大悟の好きなようにやりなさい』って言ってくれた」と述懐。

共演前に過去のＶＴＲを見た方がいいか志村さんに聞いたときも「見るなって言われて『見たらお前じゃなくなっちゃうから見るな』みたいなことを言われて」と明かした。

大悟は「いや、本当に（志村さんは）わしには優しかったね。一回も怒られたことないもん。『コント、あそこ良かったよ』とかはあんまり言わないけど。（共演後に）『飲みに行こうか大悟』で、もう褒めてくれてるみたいな感じやから」と目を細めた。

大悟は「（プライベートで飲みに）週に多いとき週８かな。『やっぱ一回帰ろう』ってなって、一回、違う店を挟んでもう一回呼ばれたりしてたから」と、大好きな先輩との交流を懐かしんでいた。