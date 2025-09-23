秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が23日、東京・品川インターシティホールで、自身3度目のワンマンライブ「WHITE SCORPION 3rd ONEMAN LIVE 連撃」を開催した。

オープニングではメンバー2人ずつでダンスを披露しながら登場。デビュー曲「眼差しSniper」で幕開けし、人気曲「コヨーテが鳴いている」や「Satisfaction graffiti」、「非常手段」を立て続けに披露。NICOは「連撃にお越しのみなさん、お体温まってますか？まだまだ声出せるよね？Are you ready？！」と客席をアオった。

HANNAは「今日初めて来たよって方もいれば、ワンマンライブ3回全部来たよって方もいると思うんですけど、1人残らず全員楽しませます！」と意気込み、COCOは「連撃、始まりましたー！ 皆さん盛り上がってますか？ 今日はなんとみなさんのおかげで無事完売いたしました！」と感謝を伝えた。

「動く唇」ではモノトーンの映像をバックに赤いジャケットをまとい、椅子とジャケットプレイを組み合わせた演出でクールに決めた。「Beach opening」ではMVの演出を再現し、天井から風船が落下するなど大いに盛り上がった。

本編最後のMCではHNANAがファンに向けて手紙を読み上げた。「今日この日、このステージに立てていることを、心から感謝しています。去年よりももっともっと進化したWHITE SCORPIONをSCOPISTのみなさんに届けられたでしょうか」と呼びかけた。

さらに「正直思い通りに行かないことばかりで、泣きそうになって、何度も諦めそうになりました。どうしたらもっとたくさんの人にWHITE SCORPIONを知ってもらえるか。毎日毎日悩んで、いまもまだ答えが見つからないままでいます」と吐露。「でも私達が絶対に忘れたくない想いがあります。それはライブで、パフォーマンスで、みなさんの心を撃ちたいということ。私達を見つけてくれて、全力で応援してくれてありがとう。大好きです」と涙を浮かべながら感謝と決意を伝えた。

アンコールではアルバム収録曲3曲を初パフォーマンスした。さらに、今回のライブ内では2周年記念ワンマンライブを12月13日に品川ステラボールで開催すること、メンバー初主演のショートドラマの制作が決定したこと、香港でのグループ初海外公演が決定したことが発表されるなど、うれしいサプライズを次々と届けた。