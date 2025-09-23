◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人のドラフト１位ルーキー・石塚裕惺内野手（１９）が４試合４打席目で待望のプロ初安打を放った。４点を追う５回２死、戸郷翔征投手（２５）の代打で登場すると、広島・玉村の初球、１４０キロの直球を中前に運んだ。先発の戸郷は初回、末包に先制の２点適時二塁打を許すと、２回には中村奨に２ランを被弾。４回５安打４失点で９敗目を喫した。打線は８安打も無得点に抑えられ借金１。２位・ＤｅＮＡと２・５差に開いた。

戸郷は真っ赤に染まるマツダで打球の行方をただ見つめることしかできなかった。２点を先制されて迎えた２回２死一塁。中村奨に１４５キロ直球を左翼上段に運ばれる２ランを浴びてうなだれた。

２位・ＤｅＮＡがデーゲームで引き分け１・５ゲーム差で迎えた敵地での広島戦。先発のマウンドには８勝目を目指す戸郷が上がった。今季のマツダは４月１１日に４回途中で１０失点の大乱調で２軍降格となるなど３登板で２敗、防御率９・３９と大苦戦。それでも「１点でも少なく、勝ちに貢献できれば一番。チームとして本当に苦しい状況が続いてますけど、いい状況に変えられれば。何とか２位に向けて前を向いてやっていくしかない」と闘志を燃やしていた。

気合とは裏腹に戸郷は初回、先頭・中村奨に左翼線へ二塁打を浴びるなど２死一、二塁。末包に三塁線を破る２点適時二塁打を浴びて、先制点を奪われた。これで３試合連続初回に失点となった右腕はさらに２回に２ランを献上。苦しい展開となった。

それでも３回は３者凡退。４回は走者を出しながらも無失点に抑えた。しかし戸郷は５回２死で迎えた打席で代打を送られて４回６５球５安打４失点で降板。自身４連勝とはならなかった。

ただここで得点のチャンスが訪れる。０―４の５回。戸郷の代打で石塚がプロ初安打を放つなど２死満塁。ここで打席には泉口。しかし、スライダーで空振り三振。先発・玉村相手にあと１本が出ない。

５回からは２番手・平内が登板。安打や四球で１死満塁としたが末包の右飛を右翼手・中山が本塁へ好送球。タッチアップでの生還を狙った三塁走者を本塁で刺した。

平内は６回を３者凡退に抑えた。７回は３番手・ケラーが３人で抑えた。８回は宮原が登板するも１点を奪われた。

打線は９回、プロ初登板のドラフト５位ルーキー・菊地に３人で抑えられ０封負け。２位・ＤｅＮとは２・５差に開いた。