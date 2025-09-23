【速報】遮断機が下りている踏切に車が進入…　南海貝塚駅近くの踏切で特急「サザン」と車が接触　運転の女性が死亡　車は数十mほど列車に引きずられ…　「火花がバッと散った」目撃者も緊迫の証言

23日午後7時半ごろ、南海本線の貝塚駅近くの踏切で、特急「サザン」と自動車が接触する事故が発生。南海本線全線（なんば〜和歌山市）が一時全線で運転を見合わせました。



車に乗っていた女性は、現場で死亡が確認されています。



午後10時30分時点では、なんば〜春木と貝塚〜和歌山市で折り返し運転が実施されています。春木〜貝塚の運転再開については未定だということです。



▽遮断機が下りている踏切に車が進入 数十m引きずられ…





警察や南海電鉄によりますと23日午後7時半ごろ、南海本線の蛸地蔵・貝塚間の踏切で、なんば行きの特急「サザン」と自動車が接触しました。遮断機が下りている踏切に車が進入し、貝塚駅を通過してきた特急「サザン」と接触したということで、車は数十m列車に引きずられました。車に乗っていた女性は、すでに現場で死亡が確認されています。「サザン」に乗っていた乗客・乗員にけがはありませんでした。事故を目撃した人はMBSの取材に、「パッと見たら大きい音が鳴って車が持っていかれた。火花がバッと散った」と証言しています。この事故の影響で南海本線全線（なんば〜和歌山市）と空港線全線（泉佐野〜関西空港）が一時運転を見合わせました。午後10時30分時点で、南海本線ではなんば〜春木と貝塚〜和歌山市で折り返し運転を実施しています。春木〜貝塚の運転再開については未定だということです。