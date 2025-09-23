【速報】遮断機が下りている踏切に車が進入… 南海貝塚駅近くの踏切で特急「サザン」と車が接触 運転の女性が死亡 車は数十mほど列車に引きずられ… 「火花がバッと散った」目撃者も緊迫の証言
23日午後7時半ごろ、南海本線の貝塚駅近くの踏切で、特急「サザン」と自動車が接触する事故が発生。南海本線全線（なんば〜和歌山市）が一時全線で運転を見合わせました。
車に乗っていた女性は、現場で死亡が確認されています。
午後10時30分時点では、なんば〜春木と貝塚〜和歌山市で折り返し運転が実施されています。春木〜貝塚の運転再開については未定だということです。
▽遮断機が下りている踏切に車が進入 数十m引きずられ…
遮断機が下りている踏切に車が進入し、貝塚駅を通過してきた特急「サザン」と接触したということで、車は数十m列車に引きずられました。
「サザン」に乗っていた乗客・乗員にけがはありませんでした。
事故を目撃した人はMBSの取材に、「パッと見たら大きい音が鳴って車が持っていかれた。火花がバッと散った」と証言しています。
