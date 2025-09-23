◇プロ野球セ・リーグ 広島5-0巨人(23日、マツダスタジアム)

巨人が広島に完封負けを喫し、連敗で借金が1となりました。

先発の戸郷翔征投手は初回、先頭の中村奨成選手に二塁打を浴びると、3番の小園海斗選手には死球でピンチ拡大。2死1、2塁から末包昇大選手に浮いたフォークを三塁線を破るタイムリー二塁打とされ、2点を失います。

2回は2死からピッチャーの玉村昇悟投手にセンター前ヒットを浴びると、続く中村選手に内角のストレートを完璧に捉えられ、レフトスタンドへ飛び込む9号2ラン。序盤2イニング連続失点で、4点差となりました。

一方の打線は、相手先発の玉村昇悟投手相手に序盤からチャンスを作りながらも得点に結びつけられません。それでも5回、2死から戸郷投手の代打として登場したドラフト1位ルーキー・石塚裕惺選手がプロ初ヒットで出塁。オコエ瑠偉選手、キャベッジ選手がヒットと四球で続き、満塁のチャンスを作ります。しかしここで泉口友汰選手が三振に倒れ、得点することはできませんでした。

4回4失点で降板した戸郷投手は「粘り切れなかったことがダメです…」とコメント。後を受けた2番手・平内龍太投手は5回から2回無失点の好投。7回をケラー投手が無失点でつなぎますが、8回の宮原駿介投手が前川誠太選手にタイムリー二塁打を浴び、点差を5点に広げられました。

9回は広島の高卒ルーキー菊地ハルン投手の前に3者凡退に終わり、広島投手陣から得点を奪えず。0-5で完封負けを喫しました。

連敗で勝率が5割を切った巨人。残り5試合で2位DeNAとのゲーム差は「2.5」となりました。