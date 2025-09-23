「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）

巨人は今季の鬼門となっているマツダスタジアムで完敗を喫し、借金１。２位・ＤｅＮＡとは２・５差に広がった。

先発・戸郷は初回先頭の中村奨に左翼線への二塁打を打たれると、２死一、二塁となって末包に三塁線を破られる２点適時二塁打を浴びて先制点を献上。二回は２死無走者から投手の玉村に中前打。続く中村奨に左翼への２ランを浴びて追加点を奪われた。

三回以降は無失点に抑えるが、４回５安打４失点ＫＯで自己ワーストの９敗目。今季は４月１１日に４回途中１０失点でＫＯされるなど、この試合前まで０勝２敗、防御率９・３９だったマツダで、またも沈む結果となった。

打線は、広島先発・玉村から再三好機をつくりながら、あと１本が出ず。初回２死一、三塁では岸田が三ゴロに倒れて無得点。２点を追う二回も無死二塁とするが、後続が抑えられた。４点を追う五回２死満塁では泉口が空振り三振と拙攻が目立った。

巨人は今季マツダスタジアムで１０敗目（２勝）。