¥í¥Ã¥Æ£²Ï¢¾¡¡¡ÅâÀî¤¬£·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡¡Éé¤±¤ì¤ÐºÇ²¼°Ì·èÄê¤Î°ìÀï¤Ç
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ£±¡Ý£°À¾Éð¡×¡Ê£²£³Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÏÉé¤±¤ì¤Ðº£µ¨¤ÎºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë°ìÀï¤Ë¾¡Íø¡££²Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÀèÈ¯¤ÎÅâÀî¤¬£·²ó£¸£°µå¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Â¿Åê¤·¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤Åêµå¡£¥Ô¥ó¥Á¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥Á¤Ï»°²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë£²ÈÖ¡¦ÂìÂô¤ò»°Èô¡¢£³ÈÖ¡¦ÅÏÉôÀ»¤òÅê¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¸Þ²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÁö¼Ô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅâÀî¤Ï£µ·î£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬±«Å·Ãæ»ß¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤¤ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡££¶·î¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±«¤ÎÃæ¡¢±äÄ¹½½°ì²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿£±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥¾¥¾¡Ë¤Ç¤Ï£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿½½Æó²ó¤Ë£¶°ÂÂÇ£´ÅÀ¤ò¼º¤¤ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤â¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤¿¡£Æó²ó¡¢ÃÓÅÄ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤¤Ìµ»à»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤¬»Íµå¤Ç·Ò¤®¡¢»³ËÜ¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç·è¾¡¤Î£±ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£