Éð°æÁÔ¡¡À¤³¦Î¦¾å¤òÂ´¶È¤¹¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò»ØÌ¾¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯¤Í¡©¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤¬£²£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££²£±Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡ÖÅìµþ£²£°£²£µÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò£²£µÇ¯Ì³¤á¤¿¿¥ÅÄ¡££²£°£²£²Ç¯¤Î¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç£±ÅÙ¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤ª¼¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡ª¡¡³Ú¤·¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤á¤¿¤¤¡£¤â¤¦ÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤¦¡£Ï·Ê¼¤Ïµî¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÇÐÍ¥¤ÎÏÂÅÄÀµ¿Í¤Ï£²£²Æü¡¢£Ø¤Ç¡ÖËÍ¤Ê¤ê¤Ë¡¡¡ôÀ¤³¦Î¦¾å¡¡£Í£Ã¸åÇ¤ÏÀÁè¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄÍµµ®¤Ç¡£¹¥´¶ÅÙ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¡¢Ç®¤µ¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄó°Æ¡££²£³Æü¡¢Éð°æ¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥ª¥ì¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤â¼¼Éú¹¼£¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯¤Í¡©¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤ÆÎ¦¾å´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤ÏÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿£÷¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£Éð°æ¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ç¿¥ÅÄ¤µ¤ó°Ê¾å¤Ï¤¿¤Ö¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤è¡¡¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÎ¦¾å³¦¤Î²¦¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£