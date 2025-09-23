絶版したおもちゃが欲しいわが子→親子で努力したすごい結果に5千いいね「素晴らしい」「既製品以上」【ママリ】

息子への最高の贈り物！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、小倉沙耶(@kokurasaya)さんの投稿です。

小倉沙耶さんは、息子さんから｢たんじょうびにトミカはいるさんふらわあほしい！｣とリクエストされます。しかし残念ながら似たものはすでに絶版。そこで選んだのは…？話題の投稿がこちらです。

Ⓒkokurasaya

｢たんじょうびにトミカはいるさんふらわあほしい！｣

と息子が言うので探してみたけれど似たものは絶版。

なので、トミカフェリーを購入して、バラして塗装して太陽マークをつけて、4歳なので｢さんふらわあ4｣として

ようやく完成！

…させたのは夫と息子で、おかーさんは何もしてないです笑

これは素晴らしい！市販のトミカフェリーをオリジナルへ改造したのですね。バラして塗装したというのには驚きです。4歳の誕生日なので船の名前は｢さんふらわあ4｣。しかも作業をしたのは、お父さんと息子さんのタッグというのもまたいいですね。



小倉沙耶さんより、制作過程のお写真も一部提供いただきました。

Ⓒkokurasaya

Ⓒkokurasaya

Ⓒkokurasaya

Ⓒkokurasaya

Ⓒkokurasaya

親子でフェリーを「さんふらわあ仕様」へと手作りすることの面白さ、そしてあたたかな親子の時間を感じられて、心がほっこりしました。



この投稿には「素晴らしい完成度ですね うちは佐渡汽船でしたw」「塗装が完璧すぎて既製品以上のクオリティーですよ」といったリプライがついていました。息子さんの「欲しい」を形にした幸せな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）