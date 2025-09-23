49歳独身女の「不倫自慢」…イタすぎる同僚の“ターゲット”にされてしまう｜不倫を自慢する女の末路【ママリ】

完璧とはいかないまでも、夫と息子との穏やかな生活に満たされていた28歳のあやか。しかし、部署異動で出会った49歳の同僚・礼子さんによって日常は一変してしまいます。『不倫を自慢する女の末路』をごらんください。

事務職として働くワーママ・あやかは、夫と息子との穏やかな生活に満たされていました。しかし、部署異動で出会った同僚・礼子さんの不倫話に、次第に心をかき乱されていきます。

家族との、穏やかで幸せな日々

私はあやか、28歳。私の日常は、夫の達也と3歳になる長男、ユウシを中心に回っています。



朝はバタバタとユウシを保育園に送り届け、仕事へ。夕方にはまたお迎えに駆けつける、そんな毎日。決して楽ではないけれど、家族との時間は何よりも大切で、充実していると感じていました。



達也も私と同じ年の28歳。彼とは大学時代からの付き合いで、本当に穏やかで優しい人。私の目には、今の生活が完璧とまではいかなくとも、十分幸せなものに映っていたんです。

不穏な同僚との接点は「キャラクターグッズ」

ちょうど1年前、私は社内で部署異動を経験しました。新しい部署での席は窓際で、隣に座っていたのが礼子さん、49歳でした。



最初にお話しするきっかけになったのは、礼子さんのデスクに、ユウシの保育園で流行しているキャラクターグッズが置いてあったんです。ユウシとはいつもそのキャラクターの話ばかりしていたので、思わず



「そのキャラクター、うちの子も大好きですよ」



と声をかけたのは始まりでした。



礼子さんは、ふふっと楽しそうに笑って



「これね、彼が自分の子にあげるためにやったガチャガチャなの。同じのが出ちゃったからもらったのよ」



と、あっけらかんと言ったんです。



私の頭の中は一瞬で「？」でいっぱいになりました。彼？子どもにあげるため？玲子さんには子どもはいませんし、独身と聞いていました。となると、まさか不倫相手…？



でも、会社の同僚に、そんな話をいきなりするなんてありえない。私は信じがたい思いを隠せませんでした。

同僚の不倫話にドン引き

「もしかしたら相手はシングルファザーで、礼子さんは恋愛中なのかも」



礼子さんの話を聞いた後、なんとか頭を整理してそう思うようにしてみました。しかし、あとあと礼子さんが自分で話している内容によると、やっぱり不倫で間違いなさそうです。相手には奥さんがいるのです。



私が何も言えずに聞いているしかないのを「興味を持っている」と勘違いしたのか、その後は礼子さんからの「フリン話」が日常の一部になってしまいました。



ランチタイムには職場で、夜になればLINEで、既婚者アプリで知り合った男性の話や、その男性たちへの愚痴が延々と送られてきます。私の母と歳が近いくらいの人が、こんなにも生々しい話をするなんて、ドン引きしてしまいました。



長文で送られてくるLINEの通知を見るたびに、またか…と、心のどこかでため息をついている自分がいます。確かにストレスに感じていたけれど、職場の同僚であり先輩でもあるので、不満をあらわにすることができないのもつらいところでした―――。

