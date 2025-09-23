◇セ・リーグ 巨人0―5広島（2025年9月23日 マツダ）

巨人の戸郷翔征投手（25）が23日の広島戦（マツダ）で今季20度目の先発登板。初回、2回と2失点ずつして4回5安打4失点KOされ、今季自身初の4連勝ならず。自己ワーストを更新する今季9敗目（7勝）を喫した。

9試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。だが、初回から出力が上がらず、制球も乱して2点先制を許す。

1番・中村奨に真ん中付近へ入ったカーブを左翼線二塁打とされ、1死、3番・小園には死球を与えて一、二塁。2死後、5番・末包に真ん中付近へ入ったフォークボールを左翼線への2点適時二塁打とされた。

すると、2回には2死走者なしから今季ここまで20打数1安打の相手先発左腕・玉村に中前打を許し、続く中村奨に内角145キロ直球を左翼スタンド上段に9号ソロとされて2回で早くも大量4失点となった。

0―4で迎えた3回は小園、佐々木、末包のクリーンアップを3者凡退に仕留めたが、4回は先頭・林を左前打で塁に出すなど、無失点ながらこの回も3者凡退とはいかなかった。

直後の5回攻撃。2死走者なしの場面で打席が回ると、代打にドラフト1位ルーキーの石塚が出されて戸郷は降板となった。

投球内容は4回で打者18人に対して65球を投げ、5安打4失点。4三振を奪い、四球はなかったが1死球を与え、直球の最速は146キロだった。

なお、戸郷の代打・石塚は中前打を放ち、デビューから4打席目で待望のプロ初安打となっている。

戸郷は4月11日の広島戦（マツダ）で自己ワーストの10失点を喫して4回途中KOされるなど、試合前の時点で今季広島戦防御率8.41と苦戦。またしても相性の悪さを見せつける結果となってしまった。

なお、これで戸郷は今季広島戦は1勝3敗、防御率8.51。マツダでは0勝ち3敗、防御率9.31となっている。

▼阿部監督 なんか、どっか悪いのかなって心配になっちゃうんだけど。本人は必死で投げている…かもしれないけどね、もちろん。なんか、気持ちが切れちゃっているというか、集中力欠いているのかとかっていうふうに見えてしまっている。

▼戸郷 粘り切れなかったことがダメです…。