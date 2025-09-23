「Little Glee Monster」が23日、パナソニックスタジアム吹田で行われたG大阪―横浜Mの試合前とハーフタイムに「JリーグSPECIAL LIVE」パフォーマンスを披露した。観衆が手首に自動制御型LEDブレスを装着し、光の演出を担当。J1のピッチがリトグリのライブ会場に変身した。

リトグリは4月25日に国立競技場で行われたFC東京―G大阪でJリーグに初参戦してこれで5会場目のライブ。アサヒは「ご飯に「くくる（のたこ焼き）がついてくるのが大阪らしい」と話したが、大阪出身のmiyouに「そんなん当然やん」と一蹴された。同じく大阪出身のMAYUは「弟がサッカーをしていたので、このスタジアムは家族で観戦したことを覚えています。でも、リトグリとして両チームとも平等に応援しますよ」と“凱旋ステージ”に笑顔を見せた。

ハーフタイムにJリーグ2025年シーズン応援歌の「For Decades（フォー・ディケイズ）」を歌い、最後の「オッオッオーッ オッオッオッオーッ」を2万7934人の観衆と合唱して感激の面持ち。両軍サポーターから喝采を浴びて大きく手を振っていた。